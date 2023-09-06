سهم «إيفرجراند» يقفز 70% ويقود انتفاضة العقارات الصينية

المصدر: دبي - سيد صالح

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قفز سهم شركة «إيفرجراند» الصينية للتطوير العقاري اليوم الأربعاء، بنسبة 70%، ليقود بذلك المكاسب التي حققها مؤشر «هانغ سينغ»، الذي يُعد المؤشر الرئيس لأداء بورصة هونغ كونغ.

وبحسب ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية في تقرير عن أداء الشركات العقارية المُدرجة ضمن المؤشر، فقد بدأ سهم «إيفرجراند» التداولات بمكاسب بلغت 82%، إلا أنها تراجعت في نهاية التداولات إلى 70% فقط.

وأفاد التقرير بأن قطاع العقارات كان في مقدمة القطاعات الرابحة ضمن مؤشر «هانغ سينغ»، إلا أن المؤشر بصفة إجمالية لا يزال في المنطقة الحمراء، وكانت شركات قطاعي الرعاية الصحية والصناعة الأكثر تراجعاً في أسهمها ضمن المؤشر.

ورصد التقرير ارتفاعات لافتة في أسهم شركات عقارية أخرى ضمن المؤشر فيما يشبه انتفاضة في أداء أسهم القطاع بقيادة سهم «إيفرجراند». وكان من أبرز الأسهم العقارية الرابحة سهما شركتي «كانتري جاردن هولدينجز» و«لوجان جروب»، فارتفعا بنسبتي 26% و28% على التوالي.

وأوضح التقرير أن هذه المكاسب تحققت في قطاع العقارات بعد تداول أنباء مفادها أن «كانتري جاردن هولدينجز» نجحت يوم الثلاثاء في سداد مبلغ 22.5 مليون دولار، وهي قيمة الكوبونات المستحقّة على سنداتها، لتقلل بذلك احتمالات التخلف عن السداد.

ومن الجدير بالذكر أن الموعد الأصلي لاستحقاق سداد الكوبونات حّل في الشهر الماضي، إلا أن «كانتري جاردن هولدينجز» نجحت في سدادها قبل ساعات من انتهاء مُهلة الــ30 يوماً المسموح بها.

ويواجه القطاع العقاري الصيني حالةً من الوهن منذ تخلف «إيفرجراند» عن السداد في سنة 2021، ما ترتب عليه تعليق التداول على سهم الشركة 17 شهراً، واستأنف السهم التداولات في الأسبوع الماضي، لينهي أولى جلساته بتراجع حاد بلغت نسبته 80%.

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