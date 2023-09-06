روسيا تتحرّك لدعم الروبل.. وترفع المبيعات 10 أضعاف

المصدر: موسكو - (أ ف ب)

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أعلن المصرف المركزي الروسي عن خطة لزيادة دعمه للروبل بعدما تراجعت العملة الوطنية بشكل كبير إثر 18 شهراً من العقوبات الغربية المفروضة بسبب أوكرانيا.

وأفاد بنك روسيا أنه سيبيع بين 14 و22 سبتمبر 21.4 مليار روبل يومياً (218.5 مليون دولار) من العملات الأجنبية في السوق، أي ما يعادل عشرة أضعاف الكميّة التي يبيعها حالياً بشكل يومي.

ربط البنك المركزي الخطوة بمدفوعات مقبلة لسندات عملات خارجية تصدرها الحكومة تعرف باسم «يوروبوند».

وقال بنك روسيا «ستدفع وزارة المال بالروبل لحاملي يوروبوند بما يتوافق مع الإجراءات المتّبعة، وبالتالي قد يؤدي جزء من حملة هذه السندات إلى طلب إضافي على العملات الأجنبية».

فرضت الحكومة الروسية تسديد هذه السندات بالروبل رغم أنها مقوّمة بالعملات الأجنبية بعد العقوبات الغربية.

وستساعد عملية البيع الإضافية في البنك المركزي «في الاستجابة إلى طلب إضافي محتمل على العملات الأجنبية وخفض التقلّبات في السوق خلال تلك الفترة».

وبينما تعافت قيمة الروبل بعدما تراجعت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية بفضل إجراءات اتخذتها السلطات، إلا أنها تتراجع منذ عام.

وتراجعت بشكل كبير مطلع أغسطس لتحطّم مستوى 100 روبل للدولار لأول مرة منذ الفترة التي تلت مباشرة انطلاق العملية العسكرية.

ورفع بنك روسيا معدل الفائدة الأساسي من 8.5 إلى 12% من أجل جلب الاستقرار إلى الروبل والسيطرة على التضخم المرتفع.

ساعد ذلك في تحسّن الروبل إلى أقل من 94 مقابل الدولار، لكنه تراجع ببطء إلى 98 للدولار حالياً.

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