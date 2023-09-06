الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها للجلسة السادسة.. والين يدعم «اليابانية»

المصدر: عواصم - (رويترز)

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واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة السادسة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ أدت المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط الخام، الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية، إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وخلال التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.5 % ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع.

وتوترت المعنويات في الأسواق العالمية مع تجاوز سعر خام برنت 90 دولاراً الثلاثاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمداد الطوعية، ما أجج المخاوف إزاء استمرار ضغوط الأسعار.

كما تأثرت المعنويات بإعلان مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا انخفاض طلبيات المصانع بأكثر من المتوقع في يوليو.

وصعد سهم تليفونيكا 3.2 بالمئة بعد استحواذ شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) على حصة 9.9 % في شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة بقيمة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار)، في خطوة تجعلها المساهم الأكبر.

اليابان

أغلقت الأسهم اليابانية عند مستويات مرتفعة جديدة، إذ دعم أضعف سعر للين منذ نوفمبر أسهم شركات تصنيع السيارات في حين حققت أسهم الطاقة مكاسب وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.62 % عند 33241.02 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له خلال شهر.

كما أنهى المؤشر توبكس التداولات مرتفعاً 0.62 % عند 2392.53 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 33 عاماً.

وسجل المؤشران بذلك ارتفاعاً للجلسة الثامنة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب للمؤشر نيكاي منذ منتصف مايو والأطول للمؤشر توبكس منذ منتصف أبريل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي، «يواصل الدولار الارتفاع مقابل الين ويجعل قطاع التصدير بأكمله في اليابان أكثر قدرة على المنافسة»، متوقعاً أن يصل نيكاي إلى 35000 نقطة هذا العام.

وأضاف «لا أرى في الوقت الحالي حقاً أي شيء يزعزع استقرار الدولار مقابل الين أو المؤشر نيكاي، كلاهما يبدو قوياً جداً».

وكان قطاع معدات النقل من بين أفضل المجموعات الصناعية أداء في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33 مجموعة، إذ قفز اثنين بالمئة مع انخفاض قيمة الين لنحو 148 للدولار، ما عزز قيمة الإيرادات الخارجية.

وارتفعت أسهم هوندا وتويوتا ومازدا 1.91 % و2.39 % و4.67 % على الترتيب.

وصعدت أسهم شركات النفط والفحم 1.47 % بعد أن تجاوز سعر النفط الخام 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى.

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