«أرم» تحدد النطاق السعري للسهم بين 47 - 51 دولاراً

المصدر: نيويورك - وكالات

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قدمت شركة تصميم الرقائق «أرم» ملفاً محدثاً لطرحها العام الأولي المنتظر في بورصة نيويورك، مع تحديد نطاق سعري يتراوح بين 47 دولاراً و51 دولاراً.

وتخطط شركة «أرم» التابعة لمجموعة سوفت بنك لجمع نحو 4.87 مليارات دولار في طرح عام أولي أصغر بكثير مما كانت تستهدفه سابقاً شركة تصميم شرائح الهاتف.

وسيتم تداول 9.4% فقط من أسهم «أرم» بحرية في بورصة نيويورك، ومن المتوقع أن تمتلك «سوفت بنك» ما يقرب من 90.6% من أسهم الشركة القائمة بعد الانتهاء من الاكتتاب العام.

قالت الشركة في إيداع قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إنها ستطرح 95.5 مليون سهم إيداع أمريكي بسعر يتراوح بين 47 إلى 51 دولاراً للسهم الواحد. لتقدر الصفقة قيمة «أرم» بما يصل إلى 54.5 مليار دولار عند الحد الأقصى لسعر الطرح، وفقاً لحسابات بلومبرغ نيوز.

بينما كان طرح شركة «أرم» يستهدف في السابق جمع ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، فقد تم تخفيض هذا الهدف جزئياً حيث قررت «سوفت بنك» بعد شراء حصة تمثل 25% كان يملكها صندوق رؤية الاحتفاظ بجزء أكبر من الأسهم في الشركة. ستظل «سوفت بنك» تسيطر على حوالي 90% من أسهم «أرم» بعد الطرح العام الأولي.

ووافقت «أرم» على عشر شركات أن تكون مستثمراً أساسياً في الطرح، تتضمن «أبل» و«إنفيديا» و«إنتل» و«سامسونغ إلكترونيكس»، و«أدفانسد مايكرو ديفايسز»، و«كادنس ديزاين سيستمز»، و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت»، و«سينوبسيس»، معربة عن اهتمامها بشراء نحو 735 مليون دولار من الأسهم.

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