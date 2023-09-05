السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي 3 أشهر

المصدر: الرياض - وكالات

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أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، تمديد الخفض الطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا، لثلاثة أشهر أخرى ليشمل الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، في بيان، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهور أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً.

وأوضح المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

روسيا

من جهة أخرى، أبقت روسيا خفض صادراتها النفطية بمعدل 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2023، وفق ما أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، وذلك في موازاة إعلان السعودية تمديد خفض إنتاجها بمعدل مليون برميل يوميًا.

وقال ألكسندر نوفاك على حساب تليغرام للحكومة الروسية، «إن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لشحنات النفط للأسواق العالمية بمعدل 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر 2023».

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