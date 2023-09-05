«بلاك غولد»: النفط يصل إلى 100 دولار بنهاية 2023

المصدر: سنغافورة - بلومبرغ

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تواصل أسعار النفط اتجاهها الصعودي، وسط انتعاش حركة السفر في الصين وتقييد إمدادات «أوبك +»، وذلك بحسب غاري روس، مستشار النفط المخضرم الذي تحول إلى مدير صندوق التحوط في شركة «بلاك غولد إنفستورز».

يتوقع روس، أن يتراوح سعر خام برنت بين 90 و100 دولار بحلول نهاية العام، وفقاً لروس. وتم تداوله بأقل بقليل من 89 دولاراً يومي الجمعة والاثنين.

أفاد روس خلال مقابلة في مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول (أبيك) الذي نظمته «إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس» في سنغافورة، أن الرحلات الداخلية في الصين عادت بالفعل إلى 110% من مستويات ما قبل الوباء ولا تزال السيارات التي تعمل بالبنزين تهيمن على السفر البري لمسافات طويلة.

أضاف: «سنشهد زيادة كبيرة في الطلب على وقود الطائرات ربما تصل إلى 500 ألف برميل يومياً من الطائرات وحدها في الصين».

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بالفعل بمقدار الربع تقريباً منذ أواخر يونيو حيث أدى الخفض الكبير في الإمدادات الذي أقرته السعودية وروسيا ودول منتجة أخرى إلى خفض الإنتاج، كما تراجعت توقعات الأسواق المالية الأوسع نطاقاً بحدوث ركود في الاقتصادات العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة.

وبلغت الرحلات الداخلية الصينية نحو 75% إلى 80% من مستويات ما قبل الوباء لعام 2019، والآن عادت بالفعل إلى 110%. أشار روس إلى انتعاش الرحلات الدولية من مستويات منخفضة للغاية لتصل إلى 75%.

وأفاد: «كانت مبيعات البنزين مذهلة للغاية خلال الصيف في الصين، والناس يقودون مثل المجانين، وستكون المقارنات السنوية مأساوية».

رغم أن الإقبال الكبير على السيارات الكهربائية قد يؤثر على استهلاك البنزين، يستخدم السائقون المركبات ذات المحركات التقليدية بدلاً من المحركات الكهربائية للرحلات البرية الطويلة، وفقاً لروس الذي أضاف «لذلك لا أعتقد أن الطلب الصيني على السيارات الكهربائية سيبلغ ذروته الآن».

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