الصين تدعم الاقتصاد.. فتقود ارتفاعات الأسهم العالمية

المصدر: عواصم - (وكالات)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بدفعة من معنويات إيجابية في أسواق آسيا وسط تفاؤل مستثمرين بأن سلسلة من الإجراءات التحفيزية أعلنتها الصين ستساعد اقتصادها المتباطئ، كما وصلت أسهم شركة نوفو نورديسك لمستوى ارتفاع قياسي جديد.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة خلال التداولات بعد خسائر استمرت لثلاث جلسات على التوالي.

وزادت أسهم شركات التعدين 1.3 بالمئة وقادت المكاسب في القطاعات الأوروبية مع صعود العقود الآجلة لخام الحديد في ظل تفاؤل بشأن أثر دعم الصين لسياسات قطاع العقارات المتعثر.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الصين تعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات بما سيشمل تيسير قيود شراء المنازل.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 1.6 بالمئة ليصل إلى ارتفاع قياسي بعد أن قالت شركة الأدوية الدنماركية إنها أصدرت عقاراً بالحقن لخسارة الوزن في بريطانيا.

وأطاحت نوفو، بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 424.7 مليار دولار، بشركة إل. في. إم. إتش من على عرش أكبر شركة مدرجة في أوروبا من حيث القيمة السوقية يوم الجمعة.

الصين

وارتفعت الأسهم الصينية بقوة وسط إجراءات جديدة للإصلاح بما شمل تيسير قواعد الإدراج وتوقعات بدعم إضافي للسياسات لقطاع العقارات المتعثر.

وصعد مؤشر «هانغ سينغ تشاينا إنتربرايز» بنسبة 3.6%، وقادت «لونغ فور غروب» و«تشاينا ريسورسز لاند» هذه الارتفاعات. كما ارتفع مقياس «بلومبرغ إنتليجنس» لأسهم المطورين بأكثر من 8%، وصعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم الصينية بنسبة 1.7%، ليضيف إلى مكاسب يوم الجمعة، عندما تم إغلاق سوق الأسهم في هونغ كونغ بسبب إعصار.

وارتفعت أسهم شركة «كانتري غاردن هولدينغز» بنسبة 17%. وسددت شركة البناء المتعثرة سندات مستحقة بالرينغيت الماليزي وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. بالنسبة لمؤشر «سي إس آي 300»، قادت المؤشرات الفرعية للطاقة والمواد التقدم.

اليابان

ارتفعت الأسهم اليابانية ووصل توبكس لأعلى مستوى في 33 عاماً إذ أعطى تراجع الين دعماً واسع النطاق للسوق، كما ارتفعت الأسهم الحساسة للأوضاع الاقتصادية وسط تعزيز لآراء بأن الاقتصاد الأمريكي سيتجنب الانزلاق في ركود.

كما ساد التفاؤل معنويات السوق بسبب مكاسب سجلتها الأسهم الصينية بعد أن كشفت بكين عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية الجديدة.

وأنهى المؤشر توبكس التداولات على ارتفاع بلغت نسبته 1.02 بالمئة مسجلاً 2368.29 نقطة بما شكل أعلى مستوى في اليوم وذروة جديدة في 33 عاماً.

وصعد المؤشر نيكاي 0.7 بالمئة إلى 32939.18 نقطة وهو أعلى مستوى في الجلسة ومستوى ارتفاع جديد في شهر.

وسجل المؤشران بذلك ارتفاعاً للجلسة السادسة على التوالي وهي أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف مايو.

وقفز قطاع الحديد والصلب 4.11 بالمئة متفوقاً على باقي القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو كما ارتفع قطاع الشحن 3.32 بالمئة.

كما جاء قطاع شركات تصنيع معدات النقل في المرتبة الثالثة في قطاعات البورصة الفرعية مرتفعاً 2.78 بالمئة إذ عزز ضعف الين قيمة الإيرادات في الخارج.

وصعد سهم مازدا 4.14 بالمئة ونيسان 3.64 بالمئة وتويوتا 3.1 بالمئة.

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