بريطانيا نحو خفض التضخم القياسي 50 %

المصدر: (لندن - د ب أ)

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ذكر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت أن حكومة بلاده لا تزال تسير على المسار الصحيح للوفاء بتعهدها لتقليص التضخم القياسي إلى النصف هذا العام.

وقال في برنامج «صنداي مع لورا كوينسبيرج»، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن الحكومة «تتخذ القرارات الصحيحة على المدى الطويل للاقتصاد البريطاني»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

وأضاف «هذا ما نفعله، ويمكننا أن نرى أن الخطة تعمل».

جاءت تصريحات هانت بعد نشر بيان قبل عودة البرلمان اليوم، قائلاً إن الحكومة ستحقق هدفها لدفع معدل التضخم إلى نحو 5 %، بحلول نهاية العام.

وقال هانت لـ «بي.بي.سي»، إن معدل التضخم حالياً 6.8 %، وربما يكون هناك «تراجع» آخر قبل أن ينخفض إلى الهدف في نهاية العام.

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