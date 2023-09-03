«بنتلي» تطلق «بنتياجا إكستينديد ويلبيز موللينر» الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «بنتلي موتورز» مركبتها الجديدة «بنتياجا إكستينديد ويلبيز موللينر» التي تحدّد القمّة الجديدة لعائلة «بنتياجا» وبالطبع لمجموعة طرازات «بنتلي»، حيث تُضفي مستويات جديدة من الحِرَفية العصرية إلى الجمع المتميّز أصلاً من أداء السيارة الخارقة وقدرات الذهاب إلى أي مكان وديناميكيات القيادة العالية والمقصورة الخلفية المماثِلة لسيارات الليموزين التي تتمتّع بها «بنتياجا إي دبليو بي» بالأساس.

وتوفر السيارة الجديدة المزيد من المساحة داخل المقصورة أكثر من أي مركبة منافِسة يُمكِن مقارَنتها بها، كما تساهم التعزيزات الخاصّة التي حظيت بها بجعل كل رحلة مناسَبة يجدر الاستمتاع بها وتقديرها، وذلك بشكل متساوٍ وخاص أكان في مقعد السائق أو في المقصورة الخلفية الرحبة جداً، مما يجعل منها المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الأكثر فخامة حتى الآن.

ومن شأن الخصائص التصميمية الفريدة في الداخل والخارج أن تترك انطباعاً ملفِتاً، حيث تم ابتكار كل واحدة منها بعناية مطلَقة بواسطة فريق «موللينر». وتتألّق المقصورة الخلفية، المتوفرة بنمط تصميم 4+1 للمقاعد ونمط تصميم 4 مقاعد، عبر مواصفات مقاعد الطيران Bentley Airline Seat Specification – نظام المقاعد الأكثر تطوُّراً لقطاع السيارات في العالم – كتجهيز قياسي، وذلك لاحتضان الركّاب بمستويات لا تُضاهى من الراحة الفائقة.

وباستخدام محرّك V8 القوي جداً من «بنتلي» سعة 4.0 ليتر بطاقة 542 حصاناً وعزم 568 رطل-قدم (770 نيوتن-متر) فإن السيارة الجديدة تكون بذلك تجمع راحة سيارات الليموزين مع الأداء الاستثنائي لمركبة ضمن هذه الفئة، وهي تتمتّع بسرعة قصوى تبلغ 180 ميلاً في الساعة (290 كلم/ساعة) وقدرة على التسارُع من 0 إلى 60 ميل/ساعة بغضون 4.5 ثواني (100 كلم/س خلال 4.6 ثواني). أما عبر الشاسيه الذي يضم مزايا الركوب الديناميكي والتوجيه بالعجلات الخلفية والنوابض الهوائية ثلاثية الحجيرات، فيتم منح السيارة كل القدرات الديناميكية لمركبة «بنتياجا» بقاعدة العجلات القياسية، مما يجعل السيارة مثالية للسائق.

وتعكس خطوط السيارة الأناقة والحضور المهيب، أما مزايا تصاميم «موللينر» الفريدة فتكمِّلها بشكل رائع. وتتضمّن التفاصيل الخارجية عجلات «موللينر» الحصرية حجم 22 بوصة المصقولة أو بالطلاء الرمادي واللمسات النهائية المصقولة، مع أغطية ذاتية الموازَنة للعجلات تبقى بوضعية مستقيمة عُلوية أثناء تحرُّك العجلات. أما شبك «موللينر» المتميّز بنمط ’الماسة المزدوجة‘ والشبك الأمامي السُفلي الكرومي فتُكمّلانهما فتحات «موللينر» المجنَّحة، مع وجود أغطية للمرايا بلونين هما الفضّي المصقول وطلاء الهيكل.

وباستطاعة العملاء طلب المركبة بدءً من موعد إطلاقها مع مواصَفات Mulliner Blackline Specification، والتي تعتمِد لمسات بالأسود اللامع ضمن كل الأعمال الكرومية الخارجية وأغطية المرايا، ما عدا شعارات «بنتياجا».

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