«فوربس» تعلن أسماء أقوى الرؤساء التنفيذيين 2023

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «العالمية تلاقي المحلية» لعام 2023، في نسختها الحادية عشرة، لتسلط الضوء على أقوى الرؤساء التنفيذيين الإقليميين لأكبر 100 شركة عالمية متعددة الجنسية، الذين ساهموا بدور حيوي في مشهد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز النمو الاقتصادي للمنطقة.

وتضم القائمة 103 رؤساء تنفيذيين يقودون 100 مكتب إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركات عالمية، 48% منها تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وتم اختيار القادة التنفيذيين استناداً إلى مجموعة متنوعة من المعايير. حصرنا أولاً الشركات العالمية الواردة في تصنيف فوربس (Global 2000) التي لها عمليات تجارية مباشرة ومهمة في المنطقة، وتم قياس تأثيرهم الشخصي وإنجازاتهم البارزة، بالإضافة إلى تقييم مساهماتهم في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأظهرت القائمة تنوعاً كبيراً من حيث الجنسيات، إذ يمثل المسؤولون التنفيذيون فيها 41 جنسية مختلفة، مع تصدر فرنسا والهند ولبنان القائمة بـ 10 قادة من كل دولة، تليها المملكة المتحدة بـ8، ثم ألمانيا بـ6 مسؤولين.

الجدير بالذكر أن هذه القائمة تمثل 33 قطاعاً مختلفاً، مع تفوق واضح لقطاع التكنولوجيا بـ 15 شركة يليه قطاع الأدوية بـ 11 شركة وقطاع السيارات بـ 7 شركات، ما يعكس تنوعاً واسعاً في المساهمات التي قدمها هؤلاء القادة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

أولويات القادة الإقليميين

ومع اقتراب الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها الإمارات في وقت لاحق من هذا العام، يضع قادة الأعمال المصنفون ضمن قائمة هذه السنة الاستدامة على رأس أولوياتهم، إذ أشرف نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة (DHL Express MENA) على إكمال تركيب الشركة للألواح الشمسية في منشآتها في الأردن والعراق والإمارات، والبدء في استخدام مركبات كهربائية في عمليات الشركة. وقاد سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتصدر القادة عن قطاع البنوك في القائمة، أول قرض مرتبط بالاستدامة مع شركة خاصة هي مجموعة لاندمارك، كما أصدر في مارس 2023 أول ضمان أخضر في قطر، بالشراكة مع سيمنس للطاقة. في حين قاد أشرف العفيفي، رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة هنكل، إطلاق الشركة وحدتي إنتاج محايدتين للكربون في المنطقة.

واكتسبت الاستثمارات في حلول الذكاء الصناعي زخماً، وأصبحت نقطة تركيز مشتركة بين شركات التكنولوجيا. ففي عام 2022، أنشأت (Intel) مركزاً للبحث والتطوير في مجال الذكاء الصناعي في دبي. وأعلنت لينوفو عن استثمار بقيمة مليار دولار في الذكاء الاصطناعي على مدار 3 سنوات، بعد تسجيلها إيرادات سنوية للبنية التحتية للذكاء الصناعي تزيد على ملياري دولار. وأخيراً، في يوليو 2023، أطلقت غوغل روبوت الدردشة (Bard) المدعوم بالذكاء الصناعي التوليدي باللغة العربية.

وفيما يلي أقوى 10 رؤساء تنفيذيين إقليميين لأكبر الشركات العالمية لعام 2023:



1- سامر أبو لطيف

نائب رئيس مايكروسوفت العالمية، ورئيس مايكروسوفت

في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة: مايكروسوفت

الجنسية: لبناني

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: التكنولوجيا

2- عمر الشناوي

الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان والأسواق الناشئة عالمياً، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة: بركتر آند جمبل

الجنسية: مغربي

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: المنتجات الاستهلاكية

3- ياسر عبد الملك

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشركة: نسلة الشرق الأوسط

الجنسية: لبناني

المقر الرئيسي: سويسرا

القطاع: الأغذية والمشروبات

4- ديميتريوس دوسيس

رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة: ماستركارد

الجنسية: ألماني

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: التكنولوجيا

5- كولجيت غاتا أورا

رئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

الشركة: بوينج

الجنسية: بريطاني

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: الطيران

6- أنطوني نقاش

المدير العام التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشركة: جوجل

الجنسية: فرنسي

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: التكنولوجيا

7- رونالدو مشحور

نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشركة: أمازون

الجنسية: سوري - أمريكي

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: التكنولوجيا

8- شازيا سيد

المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق،

والقائد الأول لتنمية العملاء للمنطقة العربية

الشركة: يونيليفر

الجنسية: باكستانية

المقر الرئيسي: المملكة المتحدة

القطاع: المنتجات الاستهلاكية

9- أندرو باكنغهام

نائب الرئيس ومدير عام منطقة الشرق الأوسط

الشركة: كوكا كولا

الجنسية: بريطاني

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: الأغذية والمشروبات

10- جون نيكلسون

الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط

الشركة: لوكهيد مارتن

الجنسية: أمريكي

المقر الرئيسي: أمريكا

القطاع: الطيران

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