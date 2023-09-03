مستوى قياسي لأصول صناديق الأسهم الأمريكية

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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ارتفعت أصول صناديق الأسهم في الولايات المتحدة مسجلةً أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل الأسبوع الماضي، من أعلى مستوياتها.

وارتفع إجمالي أصول صناديق سوق المال الأمريكية 14.37 مليار دولار إلى 5.58 تريليونات دولار للأسبوع المنتهي 30 أغسطس، مقابل 5.57 تريليونات دولار في الأسبوع السابق عليه بحسب بيانات رابطة الصناديق العالمية «إنفستمنت كومباني انستيتيوت».

وشهدت الصناديق الحكومية، التي تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية مثل أذون الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء وديون الوكالات، ارتفاع الأصول إلى 4.59 تريليونات دولار، بزيادة 8.44 مليارات دولار.

وشهدت الصناديق الرئيسية، التي تميل إلى الاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل الأوراق التجارية، ارتفاع الأصول إلى 878 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 4.13 مليارات دولار تقريبًا.

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