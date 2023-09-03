أسهم عمالقة التكنولوجيا تحلق في 8 أشهر

المصدر: متابعة - محمود حسن

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة نيويورك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث قفز مؤشر ناسداك المركب 35 %، فيما ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 نحو

17 %، وزاد مؤشر داو جونز 1500 نقطة أو 4.7 %.

وحلقت أسهم شركات التكنولوجيا منذ بداية العام إلى مستويات جديدة، رغم الضغط الذي سقطت فيه خلال أغسطس الماضي. وكان شهر أغسطس صعباً بالنسبة لأسهم التكنولوجيا، التي وضعت مؤشر ‏ناسداك المركب تحت الضغوط ليشهد أسوأ أشهر له منذ ديسمبر الماضي، بينما سجل ستاندر آند بورز أول تراجع شهري له منذ فبراير. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 2.2 %، كما سجل مؤشر ‏ستاندرد آند بورز خسائر بـ 1.77 %، في حين هبط مؤشر داو جونز بـ 2.36 % خلال أغسطس.

وكان نصيب الأسد من الارتفاعات لسهم إنفيديا الذي ارتفع بأكثر من 200 % منذ بداية العام، فيما قفزت أسهم تسلا وميتا بأكثر من 100 %. ومنذ بداية العام، ارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق إنفيديا 244 % كما ارتفعت أسهم شركة الملياردير إيلون ماسك تسلا 138 %، وزادت أسهم «ميتا» الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام نحو 137 %.

كما ارتفعت أسهم شركة «إي إم دي» 65 % و«أمازون» للتجارة الإلكترونية 60 %، وأسهم «ألفابيت» الشركة الأم لجوجل 52 % وزاد سهم «أبل» 50 %، و«مايكروسوفت» 37 % و«إنتل» 32 %.

استقرار الطلب

ارتفعت أسهم شركة «ديل» بنحو 70% منذ بداية العام، بفضل أرباح الربع الثاني القوية وتوقعاتها المالية المرتفعة للعام بأكمله بدعم من الذكاء الصناعي واستقرار الطلب على أجهزة الكمبيوتر بعد تراجعه لأشهر.

وتم تداول السهم آخر مرة عند 68.15 دولاراً بعد أن وصل إلى ذروته عند 70.28 دولارا، بينما كان حجم التداول 5.4 أضعاف متوسطة لمدة 10 أيام.

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