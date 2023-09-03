أسعار الذهب ترتفع 1.4 % خلال أسبوع

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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ارتفعت أسعار الذهب خلال أسبوع نحو 1.4% بعدما أنهت آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع طفيف، حيث تأثرت الأسعار بتقرير الوظائف الأمريكي.

وعند التسوية في أولى جلسات سبتمبر، ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر ديسمبر، بنحو 0.1 % أو ما يعادل 1.2 دولار لينهي الجلسة عند 1967.1 دولاراً للأونصة. ولم ترتفع أسعار الذهب كثيراً في آخر جلسات الأسبوع، بعدما جاءت بيانات الوظائف والأجور إيجابية، وتزيد توقعات المستثمرين بأن الاحتياط الفيدرالي لن يلجأ لمزيد ‏من التشديد النقدي.

‏ وأظهر تقرير الوظائف، إضافة الاقتصاد ‏الأمريكي 187 ألف وظيفة خلال أغسطس، بأكثر من توقعات المحللين التي ‏أشارت إلى 170 ألفاً فقط، معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 3.8% من ‏‏3.5 %خلال يوليو.‏ وفي علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد وهدوء ضغوط التضخم، ارتفع متوسط ‏الأجر في الساعة بنسبة 4.29 % على أساس سنوي، وهو ما يعد أقل من التوقعات ‏البالغة 4.4 %. ‏

وفي سياق منفصل، وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، ارتفع مؤشر مديري ‏المشتريات الصناعي عند 47.6 نقطة خلال أغسطس مقارنة بـ46.4 نقطة خلال ‏يوليو، ومقابل توقعات بتسجيل 47 نقطة.‏ وتراجعت عائدات سندات الخزانة وارتفعت أسعار الذهب عقب صدور هذه ‏البيانات.

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