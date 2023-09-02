رسميًا.. سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس

المصدر: البيان

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بعد أن دعت قمة الـ 15 لمجموعة بريكس دعت الإمارات والسعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران للإنضمام إلى عضويتها الشهر الماضي، تعرف على سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس اليوم السبت 2 سبتمبر 2023.



ووفق موقع المصري اليوم فإن سعر الجنيه المصري أمام عملات دول بريكس، بحسب البنوك المركزية التابعة لها وتداولات الأسواق، والتي جاءت بنحو:

سعر الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي

وجاء سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 8.39 للشراء و8.42 للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.



سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند 4.24 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

وبلغ سعر الجنيه المصري مقابل الروبل 3.55 روبلات لكل جنيه، بحسب أسعار الصرف لدي المركزي الروسي.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

ويبلغ سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية حوالي 2.67 روبية لكل جنيه.



سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي

فيما يصل سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي إلى 1.78 بير لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الريال البرازيلي

ويسجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري حوالي 6.35 جنيهات.

سعر الجنيه المصري أمام الراند الجنوب أفريقي

وعن سعر الراند الجنوب أفريقي مقابل الجنيه المصري فوصل إلى 1.66 جنيه.



سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني

وسجل سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني إلى 11.33 بيزو.

سعر الجنيه المصري أمام الريال الإيراني

وبلغ متوسط سعر الجنيه المصري أمام الريال الإيراني نحو 1.367 ألف ريال إيراني

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