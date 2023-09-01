أسهم سوني تقفز 3.5% بعد رفع أسعار ألعاب «بلاي ستيشن»

المصدر: شنغهاي - بلومبرغ

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قفزت أسهم شركة «سوني غروب» إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، بعدما رفعت سعر خدمة الاشتراك الأساسية للألعاب «بلاي ستيشن بلس» بمقدار الثلث تقريباً، مما قد يدعم أرباح الشركة.



ستتقاضى شركة الألعاب والترفيه العملاقة الآن ما يصل إلى 159.99 دولاراً سنوياً، مقابل المستوى المتميز من خدمتها الشهيرة، التي لا غنى عنها في الألعاب متعددة اللاعبين، وتنزيل الألعاب، والتطبيقات المجانية.



ويأتي ذلك بعد قيام منافستها الرئيسية «مايكروسوفت» برفع رسوم خدمة «إكس بوكس غيم باس» المماثلة خلال الصيف. وارتفعت أسهم «سوني» بما يصل إلى 3.4% في طوكيو يوم الجمعة.



وتراهن الشركتان على أن اللاعبين سيستمرون في الدفع مقابل المحتوى والخدمات المتميزة، حتى مع قيامهم بخفض الإنفاق خلال فترة التراجع الاقتصادي. وأظهر المستهلكون من الولايات المتحدة إلى الصين استعداداً للإنفاق على الخدمات والمكافآت، حتى مع تقليص النفقات على السلع باهظة الثمن.



وقال المحلل في شركة «سي أل إس إيه»، أميت غراغ، إن «خطوة (سوني) قد تبشر بسلسلة من الزيادات المنتظمة في الأسعار».

ومن الممكن أن تضيف الزيادة «الحادة» هذا الأسبوع، صافي 100 مليار ين (688 مليون دولار) من المبيعات، و55 مليار ين من الأرباح التشغيلية سنوياً. ومع ذلك؛ حذر من تراجع إنفاق اللاعبين، نظراً لضعف ظروف الاقتصاد الكلي.



وقدمت الشركة اليابانية الشهر الماضي توقعات مالية أضعف من المتوقع، بسبب التأخر في الخروج من الركود العالمي في سوق الهواتف الذكية.

كما أبلغت أيضاً عن مبيعات أضعف من المتوقع لجهاز «بلاي ستيشن 5» الرائد خلال الربع من أبريل إلى يونيو، مما أثار القلق من أن الشركة ستحتاج إلى إنفاق المزيد على التسويق لتحقيق هدفها المتمثل في بيع 25 مليون وحدة في هذه السنة المالية.

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