المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيها للشراء، ومستوى 30.85 جنيها للبيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيها للشراء، ومستوى 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيها للشراء، ومستوى 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيها للشراء، ومستوى 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيها للشراء، ومستوى 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيها للشراء، ومستوى 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيها للشراء، ومستوى 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.88 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيها للشراء، ومستوى 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

وتشهد السوق السوداء حالة من الارتباك الحذر في التعاملات ما بين الصعود والهبوط ، وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما دون 39 جنيها، وفقاً لتقارير مصرية.

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