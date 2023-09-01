النفط يرتفع وسط شح الإمدادات.. وبرنت يحوم عند 88 دولاراً

المصدر: لندن - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حوم خام القياس العالمي برنت فوق 87 دولاراً للبرميل فيما تتجه أسعار الخام لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مدعومة بتوقعات بنقص الإمدادات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً إلى أكتوبر، ما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم أوبك+ لدعم الأسعار.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده اتفقت بالفعل مع شركائها في أوبك+ على خفض صادرات النفط.

وارتفع سعر خام برنت حوالي ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة بالمئة.

وخلال التداولات صعد برنت 98 سنتاً أو نحو 1.1 بالمئة إلى 87.81 دولاراً للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتاً، أو ما يعادل أيضاً 1.1 بالمئة، إلى 84.58 دولاراً للبرميل.

وقال البنك الوطني الأسترالي في مذكرة للعملاء «ما زلنا نتوقع تمديد التخفيضات، إذ إن ارتفاع الأسعار عن 90 دولاراً للبرميل (على أساس مستدام) مطلوب لجذب إمدادات أوبك إلى السوق مجدداً، وكذلك لتحفيز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة نشاط التنقيب».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز