1.1 مليار دولار أرباح فصلية تاريخية لـ«يو بي إس»

المصدر: زيورخ ـ بلومبرغ

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سجلت مجموعة «يو بي إس» في الربع الثاني أكبر ربح ربع سنوي على الإطلاق لبنك، نتيجة استحواذها الطارئ على بنك «كريدي سويس»، وأكدت أنها ستدمج الأعمال المحلية لمنافسها السابق بشكل كامل بحلول العام المقبل.

وجاءت المكاسب البالغة 29 مليار دولار، نتيجة الفرق المحاسبي بين السعر الذي دفعته مجموعة «يو بي إس» بقيمة 3 مليارات دولار لشراء بنك «كريدي سويس» وقيمة الميزانية العمومية للمقرض المستحوذ عليه.

وتسيطر مجموعة «يو بي إس» الآن على ما يقرب من 5 تريليونات دولار من أصول العملاء، مما يمنحها فرصة للتفوق العالمي في مجال إدارة أموال الأثرياء.

أعلنت المجموعة التي تتخذ من زيورخ مقراً لها عن صافي الأرباح الأساسية قبل الضرائب التي بلغت 1.1 مليار دولار، في أول أرباح ربع سنوية مشتركة لـ«يو بي إس – كريدي سويس». كما قالت إنها ستستهدف خفض التكاليف بأكثر من 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026.

وشهدت مجموعة «يو بي إس» صافي تدفقات مالية جديدة بقيمة 16 مليار دولار في هذا الربع، في حين تباطأت تدفقات بنك «كريدي سويس» للخارج إلى 39 مليار فرنك سويسري (44.4 مليار دولار). ورأت المجموعة انتعاشاً في نشاط العملاء أيضاً، متوقعة استمرار تدفقات الأصول الجديدة.

ارتفع سهم مجموعة «يو بي إس» بنسبة 30% هذا العام، مما يجعلها أفضل مقرض أوروبي رئيسي من جهة القيمة. تتفوق مكاسب «يو بي إس» المحاسبية لهذا الربع على أرباح «جي بي مورغان تشيس» البالغة 14.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، وهو رقم قياسي للمقرضين الأمريكيين والأوروبيين.

وقالت «يو بي إس» إن البنكين سيعملان بشكل منفصل حتى الاندماج القانوني المخطط له في عام 2024. ستبقى العلامة التجارية «كريدي سويس» كما هي، حتى يتم نقل العملاء إلى أنظمة «يو بي إس»، وهو ما يمكن أن يحدث في عام 2025.

لفتت «يو بي إس» في وقت سابق إلى أن عمليات الشطب على أصول «كريدي سويس» يمكن أن تصل إلى نحو 13 مليار دولار، كما يمكن أن تصل الالتزامات القانونية إلى 4 مليارات دولار خلال السنة الأولى من التكامل.

وقالت إن وحدة التصفية، التي تضم الشركات التي تم جلبها من «كريدي سويس»، التي لا تتوافق مع استراتيجيتها، لديها ما يقرب من 55 مليار دولار من الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية الربع. وقد تم التخارج من أصول بقيمة 8 مليارات دولار خلال هذا الربع.

وأشارت «يو بي إس» إلى أن أعمالها العالمية لإدارة الثروات استمرت في رؤية تدفقات قوية، ووصفت التدفقات البالغة قيمتها 16 مليار دولار، بأنها تمثل الرقم الأعلى في الربع الثاني منذ أكثر من عقد من الزمن.

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