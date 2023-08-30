الأسهم الأمريكية تواصل الارتفاع لليوم الثالث

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل الأسهم الأمريكية الارتفاع لليوم الثالث على التوالي، حيث يتطلع المستثمرون لتعويض بعض خسائر شهر أغسطس الصعب. وخلال التداولات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% أو 130 نقطة، كما زاد ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.6% فيما ارتفع ناسداك المركب بنسبة 1%. وتتجه المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى تسجيل تراجعات في أغسطس، حيث يتجه مؤشر داو جونز للانخفاض 2.8 %، بينما يتجه ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى تكبد خسائر بنسبة 3.4% و4.5% على التوالي.

أوروبا

صعدت الأسهم الأوروبية وتصدرت أسهم شركات التعدين المكاسب مستفيدة من زيادة أسعار المعادن، فيما ارتفع سهم إن. إن جروب بعد إعلان الشركة النتائج نصف السنوية. وخلال التداولات زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، وهو أعلى مستوى في أسبوعين. وصعد المؤشر الفرعي لشركات التعدين 1.7% مع زيادة أسعار النحاس بفعل انخفاض الدولار والدعم من الصين، أكبر مستهلك للمعدن. وزاد سهم إن. إن جروب 8.4% بعدما قالت شركة التأمين الهولندية إن وضعها المالي تحسن في الشهور الستة الأولى من 2023.

وارتفع مؤشر العقارات 1.7% في التعاملات المبكرة.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.3% مع عودة المستثمرين في لندن بعد عطلة الاثنين. وصعد سهم بونزل 3.5% بعد رفع الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية المعدلة. وزاد سهم تيليكوم إيطاليا 2.3% بعد موافقة ميلانو على مرسومين يتيحان لوزارة الاقتصاد الاستحواذ على حصة تصل إلى 20% من شبكة الخطوط الأرضية بشركة الاتصالات.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ليغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين، مدعوماً بمكاسب في وول ستريت، لكن التوتر الذي يسبق بيانات اقتصادية أمريكية مهمة هذا الأسبوع حد من المكاسب. وصعد نيكاي 0.68% إلى 32389.12 نقطة في وقت مبكر من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 أغسطس، لكن المكاسب تبددت بحلول منتصف الجلسة وأنهى المؤشر معاملاته مرتفعاً 0.18% عند 32226.97 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.16%.

وسجل سهم طوكيو إلكتريك باور أفضل أداء بفارق كبير عن بقية الأسهم وصعد 5.31%. وارتفع سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 2.18%، وزاد سهما جيه. فرونت وتاكاشيمايا لإدارة متاجر متعددة الأقسام 2.48 و2.15% على الترتيب. وانخفض سهم تويوتا موتور 0.2%. وكان السهم قد تراجع 0.82% في وقت سابق من الجلسة بعدما أجبر خلل تقني شركة صناعة السيارات على وقف العمل في المصانع المحلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز