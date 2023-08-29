بتكوين تقفز 6% بإدانة لجنة البورصة الأمريكية

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة بأن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية كانت مخطئة في رفض السماح لشركة Grayscale للاستثمار في العملات المشفرة بتحويل صندوق البيتكوين الخاص بها إلى صندوق استثمار متداول في البورصة.

وقفزت عملة البيتكوين بنحو 5.9% بعد الحكم إلى 27,523.61 دولاراً، وفقاً لشركة Coin Metrics. أدت هذه الخطوة إلى رفع العملات المشفرة على نطاق واسع وكذلك أسهم العملات المشفرة إلى الأعلى

وتمت مراقبة الدعوى القضائية التي رفعتها Grayscale ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات عن كثب من قبل المستثمرين والمشاركين الآخرين في الصناعة باعتبارها حافزاً رئيسياً من شأنه أن يهز السوق الذي يشوبه انخفاض التقلبات والسيولة.

في وقت سابق من هذا الشهر، انخفض تقلب تداول البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، حيث كان المستثمرون ينتظرون على الهامش لمزيد من الوضوح التنظيمي بشأن نشاط العملات المشفرة – سواء من خلال تشريعات جديدة من الكونجرس أم من خلال القدرة على إطلاق صندوق بيتكوين متداول في البورصة. تمت الموافقة بالفعل على العديد من صناديق الاستثمار المتداولة لعقود البيتكوين الآجلة.

وقالت المحكمة في الحكم: «فشلت اللجنة في تقديم تفسير مناسب لسبب موافقتها على إدراج اثنين من منتجات بيتكوين الآجلة المتداولة في البورصة ولكن ليس منتج بيتكوين المتداول في البورصة الذي اقترحته Grayscale». في غياب تفسير متماسك، فإن هذا على عكس المعاملة التنظيمية للمنتجات المشابهة يعد غير قانوني. لذلك نوافق على طلب Grayscale للمراجعة ونلغي أمر اللجنة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز