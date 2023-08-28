الأسهم العالمية ترتفع بدعم التسهيلات الصينية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الإثنين وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب بعدما أغلقت وول ستريت مرتفعة، كما صعدت أسهم شركات صناعة السيارات المنكشفة على الصين بعدما أعلنت بكين عن إجراءات لدعم سوق الأسهم المتعثرة فيها.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المئة في التداولات، بعدما سجل أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع.

وارتفع مؤشر أسهم التكنولوجيا 1.5 في المئة في أول صعود في ثلاث جلسات، مقتفياً ارتفاع وول ستريت في ختام تعاملات يوم الجمعة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة مع استيعاب المستثمرين تأثير تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي بأن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لضمان احتواء التضخم.

وقالت وزارة المالية الصينية، الأحد، إنها ستخفض الرسوم البالغة 0.1 في المئة على تداولات الأسهم «من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين».

وارتفعت أسهم قطاعات مرتبطة بالصين مثل شركات صناعة السيارات والقطاع الصناعي 1.1 في المئة و1.0 في المئة على الترتيب.

وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة الكبرى المنكشفة بقوة على الصين مثل إل. في. إم. إتش وكيرينج وإيرميس بأكثر من واحد في المئة لكل منها.

وفي الوقت نفسه، ظلت توقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو فاترة بعد خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول.

والأسواق في المملكة المتحدة مغلقة بسبب عطلة صيفية للمصارف.

اليابان

سجل المؤشر نيكاي الياباني أعلى نسبة ارتفاع في يوم واحد في شهرين مع قيام المستثمرين بإعادة شراء الأسهم بعد خسائر في نهاية الأسبوع الماضي، ولكن الأسهم المرتبطة بالسياحة تراجعت وسط مخاوف في شأن تأثير حظر فرضته الصين على المأكولات البحرية المستوردة من اليابان.

وصعد نيكاي 1.73 في المئة إلى 32169.99 نقطة عند الإغلاق مسجلاً أكبر ارتفاع يومي منذ 28 يونيو. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.47 في المئة ليصل إلى 2299.81 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس التداول في شركة فيليب للأوراق المالية باليابان «المستثمرون على المدى القصير أعادوا شراء الأسهم بعد الانخفاضات الحادة يوم الجمعة كما رفعت المكاسب التي حققتها وول ستريت في الجلسة السابقة المعنويات».

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة لمتاجر يونيكلو 1.6 في المئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي. وقفز سهم دايكن إنداستريز لتصنيع أجهزة التكييف 4.19 في المئة.

وارتفع سهم تويوتا موتور 1.73 في المئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر توبكس.

وانخفضت الأسهم المرتبطة بالسياحة وسط مخاوف في شأن انخفاض محتمل في إنفاق السائحين الصينيين على السلع والخدمات اليابانية، بسبب الحظر الشامل الذي فرضته الصين على جميع المأكولات البحرية المستوردة من اليابان.

وأعلنت الصين هذه الخطوة بعدما صرفت اليابان مياه معالجة مشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط الهادي.

وقال ماسوزاوا «الحظر الذي فرضته الصين (على واردات المأكولات البحرية اليابانية) قد يؤدي إلى انخفاض الأسهم اليابانية بشدة، بناء على الحجم الذي يمكن أن تصبح عليه المشكلة».

وجاءت هذه الخطوة عقب عودة جولات السياحة الجماعية الصينية في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى زيادة التوقعات بزيادة استهلاك السائحين في اليابان.

وانخفض سهم جيه. فرانت ريتيلينج 4.18 في المئة ليصبح صاحب الأداء الأسوأ في المؤشر نيكاي.

وخسر سهم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 3.03 في المئة، وتراجع سهم تاكاشيمايا 3.15 في المئة.

وهبط سهم شيسيدو لتصنيع مستحضرات التجميل 2.55 في المئة.

وارتفعت كل المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء اثنين.

وانخفضت أسهم قطاع الطيران 1.31 في المئة، وتراجع مؤشر أسهم شركات التجزئة 0.13 في المئة.

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