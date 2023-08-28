أسهم «إيفرغراند» تهوي 87% في أول تداول منذ 17 شهراً

المصدر: هونغ كونغ - بلومبرغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

هوت أسهم «تشاينا إيفرغراند غروب» 87% في تداولات ببورصة هونغ كونغ، بعد استئناف التداول لأول مرة منذ 17 شهراً، لتصبح قيمتها مجرد سنتات قلائل للسهم، بعد أن كشفت شركة التطوير العقاري عن خسارة 4.5 مليارات دولار في النصف الأول.

وأدى الانخفاض إلى وصول السهم إلى مستوى 0.35 دولار هونغ كونغ، لتتقلص قيمة السهم السوقية للشركة إلى 4.6 مليارات دولار هونغ كونغ (586 مليون دولار أمريكي) فقط من ذروة بلغت أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في عام 2017.

أعلنت الشركة، التي تخضع لعملية إعادة هيكلة طويلة للديون، عن خسارة تُعزى إلى المساهمين قدرها 33 مليار يوان (4.5 مليارات دولار) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، وفقاً لإفصاح في بورصة هونغ كونغ أمس الأحد. يُضاف ذلك إلى خسائر تجاوزت 582 مليار يوان في العامين السابقين، كانت أول خسارة للشركة لعامين كاملين منذ إدراجها في 2009.

وتقدمت الشركة بطلب لاستئناف التداول في هونغ كونغ في الساعة 9 صباحاً اليوم الاثنين، بعد أن قالت هذا الشهر إنها أوفت بالتزاماتها بموجب قواعد الإدراج في هونغ كونغ بعد تحسينها نظام وإجراءات الرقابة الداخلية. كانت آخر مرة يُتداوَل فيها السهم في 18 مارس 2022، إذ خسرت الشركة أكثر من 95% من قيمتها السوقية عن ذروتها في 2017.

وبلغ إجمالي خسائر «إيفرغراند» الصافية خلال هذه الفترة 39.3 مليار يوان، وفقاً لإفصاح الأحد، كما أبلغت شركة التطوير العقاري التزامات إجمالية قدرها 2.39 تريليون يوان حتى نهاية يونيو، وهو أكبر من إجمالي أصوله البالغة 1.74 تريليون يوان، وباستثناء التزامات العقود، بلغ المبلغ 1.78 تريليون يوان، بارتفاع طفيف من 1.72 مليار يوان في عام 2022.

وقالت الشركة في بيانها إنه اعتباراً من نهاية يونيو، بلغ إجمالي أصول «إيفرغراند» 1.74 تريليون يوان، منها 13.4 مليار إجمالي النقد وما يعادله من النقد المقيد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز