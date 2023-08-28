الأسهم الأمريكية نحو أسوأ أداء شهري في 2023

المصدر: نيويورك - وكالات

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تكبدت أربع من أكبر الشركات التكنولوجية الأمريكية خسائر كبيرة في القيمة السوقية خلال أغسطس، إذ تتجه الأسهم الأمريكية لأسوأ أداء شهري في 2023.

ووفقاً لحسابات Insider، فقدت «أبل» و«تسلا» و«ميتا» و«مايكروسوفت» مجتمعة 625 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الشهر.

وقادت «أبل» الخسائر، إذ استحوذت على نصفها بواقع 314 مليار دولار، فيما جاءت «تسلا» في المركز الثاني على مستوى الشركات الأربع عند 117 مليار دولار.

أما «مايكروسوفت»، فتكبدت خسائر بـ114 مليار دولار، و«ميتا» نحو 80 مليار دولار.

وبحسب شبكة «سي إن بي سي» يتناقض التراجع مع الأداء القوي للأسهم هذا العام، بشكل خاص أسهم التكنولوجيا بدعم من الطفرة التي تحققها أسهم الذكاء الاصطناعي.

وقفز مؤشر «ستاندر آند بورز500» بنحو 14 % منذ بداية العام الجاري، وتراجع بنحو 5 % في أغسطس الجاري.

وهبط سهم «أبل» بنحو 10 % هذا الشهر، فيما تراجع «مايكروسوفت» بنسبة 4.6 %، وانخفض «تسلا» و«ميتا» بحوالي 13 %.

وقد يعود التراجع إلى اتجاهات موسمية، إذ أظهر التاريخ أن شهر أغسطس هو ثاني أسوأ الشهور أداءً على مستوى العام بالنسبة للأسهم على مدار أكثر من 3 عقود، وبشكل خاص في العام الذي يسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

«أبل» 314 مليار دولار

«تسلا» 117 مليار دولار

«مايكروسوفت» 114 مليار دولار

«ميتا» 80 مليار دولار

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