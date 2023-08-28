«بيورهيلث» تستحوذ على «سيركل هيلث جروب» بـ 1.2 مليار دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت «بيورهيلث»، وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، اتفاقية استراتيجية للاستحواذ على «سيركل هيلث جروب»، أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة، ضمن صفقة تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح مجموعة «سيركل هيلث جروب» جزءاً من مجموعة «بيورهيلث»، التي تضم بدورها مجموعة من مقدّمي الرعاية الصحية عالمية المستوى بما في ذلك شركة أبوظبي للخدمات الصحية - «صحة»؛ والشركة الوطنية للضمان الصحي - «ضمان»؛ و«بيورلاب» - وهي أكبر شبكة مختبرات في دول مجلس التعاون الخليجي؛ و«رافد» – شركة مشتريات المجموعة ؛ ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية، الذي يقود أبحاث الخلايا الجذعية المتطورة.

ويمثّل الاستحواذ على «سيركل هيلث جروب» أول دخول لمجموعة «بيورهيلث» إلى المملكة المتحدة. ويشكّل هذا الاستحواذ جزءًا من إستراتيجية التوسع العالمي لمجموعة «بيورهيلث»، بما في ذلك عمليات استحواذ تمت سابقًا في الولايات المتحدة، فضلاً عن الدخول إلى أسواق دولية أخرى. وسيستفيد المرضى في دولة الإمارات والمملكة المتحدة من استحواذ «بيورهيلث» الأخير، سواء من خلال تنوع الخيارات في تقديم الرعاية الصحية أو الشبكة الموسعة من المهنيين الطبيين والخبرات بالإضافة إلى تبادل المعرفة التي سيتم تطويرها.

وتُعد مجموعة «سيركل هيلث جروب» أكبر شبكة وطنية مشغلة للمستشفيات الخاصة في المملكة المتحدة. كما تقدّم أيضًا خدمات مبتكرة لإعادة التأهيل العصبي والعضلي الهيكلي وخدمات إدارة المسارات، وهي أول مزود رعاية صحية أوروبي يدخل السوق الصينية. وفي عام 2019، قامت شركة «سنتين» Centene Corporation، وهي مؤسسة أمريكية رائدة في مجال الرعاية الصحية ومدرجة في قائمة «فورتشن 500»، بالاستثمار في “سيركل هيلث جروب? واستحوذت على بقية الأسهم في يوليو 2021.

وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ «بيورهيلث» على 100% من محفظة “سيركل هيلث جروب? ككل، والتي تشمل تخصصات مثل جراحة العظام والأورام وجراحة القلب والصدر وطب العيون وجراحة الأعصاب والجراحة العامة، بالإضافة إلى المستشفيات الحديثة المتطورة التي ركزت “سيركل هيلث جروب? على بنائها مؤخرًا، بما في ذلك أول مستشفى متخصص لإعادة التأهيل في المملكة المتحدة.

وحضر كل من فرحان ملك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى مجموعة «بيورهيلث»، وبرنت لايتون، كبير مستشاري شركة «سنتين»، وبو غارفريك، نائب الرئيس الأول للتطوير المؤسسي في «سنتين»، حفل التوقيع الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وقال حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ألفا ظبي القابضة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يعدّ هذا الاستحواذ إنجازًا هامًا لشركتنا»بيورهيلث«القابضة ذ.م.م، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستدعم جهود نمونا ونجاحنا المتواصل».

وقال فرحان ملك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: يسعدنا أن نرحب بانضمام مجموعة «سيركل هيلث جروب» إلى عائلة «بيورهيلث»، في إنجاز كبير يعكس مساعينا الحثيثة نحو إنشاء شبكة رعاية صحية عالمية تُحدث ثورة في مجال رعاية المرضى.

وتتمثل مهمة «بيورهيلث» في دفع عجلة الابتكار العلمي لإطالة عمر الشباب وتحسين جودة الحياة. ومن خلال دمج خبرات كلا المجموعتين، فإننا نؤثر بشكل إيجابي على حياة المرضى على مستوى العالم. وباعتبارها أكبر مجموعة للرعاية الصحية في المنطقة، تتمتع «بيورهيلث» بمكانة مرموقة تؤهلها لتقديم مساهمات كبيرة في تحسين أنظمة الرعاية الصحية والوصول إلى الخدمات الطبية ذات المستوى العالمي في دولة الإمارات وخارجها.

وقالت سارة لندن، الرئيس التنفيذي في «سنتين»: تعتبر «سيركل هيلث جروب» مجموعة رعاية صحية مبتكرة وذات تأثير إيجابي كبير على المرضى في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ونحن واثقون من أن عملياتها ستستمر في الازدهار - مما يوفر إمكانية الوصول إلى رعاية عالية الجودة وتقديم نتائج سريرية محسنة تحت مظلة «بيورهيلث». وتمثل هذه الصفقة علامة فارقة أخرى في مراجعة محفظتنا وتُظهِر الزخم المستمر في إطار خطتنا المتعلقة بخلق القيمة المضافة.

وتضم «سيركل هيلث جروب» أكثر من 8,200 موظف متخصص و6,500 استشاري يعملون ضمن 60 تخصصًا في أكثر من 50 مستشفى في جميع أنحاء المملكة وأكثر من 150 غرفة عمليات، كما تسجّل المجموعة أكثر من مليوني زيارة سنويًا وتحقق إيرادات تزيد عن 1.3 مليار دولار أمريكي وتقدّم رعاية صحية متميزة وحلول صحية شاملة.

وتأسست «سيركل هيلث جروب» في عام 2004 وتطورت المجموعة من خلال الاستحواذ على BMI Healthcare، إحدى أرقى وأكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في المملكة المتحدة والتي تأسست في عام 1987 وأرست إرثًا راسخًا من التميز، والتي ستصبح الآن جزءًا من بيورهيلث.

وينطوي هذا الاستحواذ على فوائد واسعة النطاق لمنظومة الرعاية الصحية في كلاً من دولة الإمارات والمملكة المتحدة. وهذا يشمل توسيع المعرفة السريرية وتقديم تقنيات طبية جديدة من خلال تعزيز التعاون بين المختصين في الطب، فضلاً عن استخدام التقنيات المتطورة وتوفير خيارات علاجية موسعة للمرضى في دولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد عملية الاستحواذ على المكانة المتزايدة لدولة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في توفير الرعاية الصحية عالمية المستوى.

وكانت «بيورهيلث» قد قامت مؤخراً بشراء حصة بقيمة 500 مليون دولار في «أردنت للخدمات الصحية»، رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة ويغطي نشاطها ست ولايات أمريكية. وبالاستفادة من علاقاتها العالمية وسمعتها الدولية، تتطلع «بيورهيلث» إلى البناء على هذا الإرث من خلال الاستحواذ على «سيركل هيلث جروب».

وتعتبر «سنتين» مؤسسة رائدة في مجال الرعاية الصحية وهي ملتزمة بمساعدة الناس على عيش حياة أكثر صحة. وتطبق «سنتين»، وهي شركة مدرجة في قائمة «فورتشن 500»، نهجاً محلياً لتقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة لبرامج الرعاية الصحية التجارية التي ترعاها الحكومة، مع التركيز على الأفراد ممن ليس لديهم التأمين الصحي الكافي أو لا يملكون التأمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتقدم «سنتين» منتجات بأسعار معقولة وعالية الجودة لما يقرب من 1 من كل 15 فرداً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أعضاء Medicaid وMedicare (يشمل ذلك خطط Medicare للأدوية الطبية) بالإضافة إلى الأفراد والعائلات التي يخدمها سوق التأمين الصحي وبرنامج TRICARE.

تعد «بيورهيلث» أكبر مجموعة متكاملة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم شبكة واسعة مكونة من أكثر من 25 مستشفى وتأميناً صحياً وأكثر من 160 مختبراً وأكثر من 100 عيادة مع قوة عاملة تزيد عن 24 ألف موظف. وتماشياً مع التزامها الثابت بإحداث ثورة في الرعاية الصحية في المستقبل، تعمل «بيورهيلث» بنشاط على تحويل كل جانب من جوانب الرعاية الصحية. وتستفيد الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتطورة لوضع تصور جديد لفترات الصحة وتحدي فترات الحياة، والارتقاء بالرعاية الصحية لتواكب متطلبات المستقبل ودعم الجيل القادم من الابتكار. ومن خلال إدارتها الفعالة للبيانات، تتولى «بيورهيلث» المشروع الطموح المتمثل في إنشاء مستشفى في السحابة. ومن خلال رؤيتها التحويلية، تواصل منصة الرعاية الصحية إحداث تأثير عميق على حياة الأفراد في دولة الإمارات وخارجها، وتشكيل مستقبل مستدام وأكثر صحة للأجيال القادمة.

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