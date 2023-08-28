تراجع خسائر «إيفرجراند» إلى 4.5 مليارات دولار

المصدر: هونغ كونغ - رويترز

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أعلنت مجموعة إيفرجراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري أمس أنها تكبدت صافي خسائر بلغ 33 مليار يوان (4.53 مليارات دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، وذلك مقابل 66.4 مليار يوان خسرتها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تتصدر إيفرجراند أزمة تعصف بقطاع العقارات الصيني شهدت منذ أواخر 2021 سلسلة من حالات التخلف عن سداد الديون. وقالت المجموعة إنها استوفت توجيهات البورصة «بصورة كافية» لاستئناف تداول أسهمها المدرجة في هونغ كونغ، وتقدمت بطلب لاستئناف التداول اعتباراً من اليوم.

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