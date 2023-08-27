أكبر مصدّر للأرز في العالم يشدد قيود التصدير

المصدر: (نيودلهي ـ د ب أ)

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فرضت الهند، أكبر مُصدّر للأرز في العالم، المزيد من القيود على صادرات الأرز لحماية الأمن الغذائي للبلاد، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطاً على الإمدادات العالمية للحبوب. وفرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20 % بأثر فوري، بحسب إشعار أصدرته وزارة المالية الهندية أول من أمس. وبذلك تكون الهند قد فرضت قيوداً على صادرات جميع الأنواع ـ غير أرز بسمتي ـ أي نحو 80 % من إجمالي صادراتها من الأرز.

وتبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية نحو 40 %، وكانت أسعار الأرز الآسيوي قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاماً أوائل الشهر الجاري، ويمكن أن ترتفع أكثر، مما سيزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية.

الهند تشدد القيود على صادرات الأرز

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