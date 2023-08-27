عائدات السندات الأمريكية الأعلى في 15 عاماً

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفعت العائدات الحقيقية للسندات الأمريكية خلال التداولات أول من أمس مسجلة أعلى إغلاق لها في 15 عاماً عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام منتدى جاكسون هول.

وخلال التداولات بلغ العائد على سندات الخزانة المحمية ضد التضخم لأجل 5 سنوات - والمعروف بالعائد الحقيقي - 2.224 %، متجهاً نحو أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر 2008، وفقاً لبيانات «تريد ويب».

على جانب آخر ارتفع العائد على السندات العادية ذات أجل 5 أعوام بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.46 % أثناء التعاملات، وتعكس الارتفاعات في عوائد الديون الأمريكية في المديين القصير والمتوسط، رهان الأسواق على عدم إنهاء «الاحتياطي الفيدرالي» لسياسة التشديد النقدي في ظل تسارع الاقتصاد الأمريكي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على هامش منتدى جاكسون هول الاقتصادي، إن معدل التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً للغاية وإن صناع السياسة على استعداد لرفع الفائدة مجدداً لكبح الزيادة في الأسعار وخفض التضخم.

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