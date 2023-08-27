الذهب يسجل ارتفاعاً أسبوعياً 1.38 %

المصدر: نيويورك - وكالات

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سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية بـ1.38 %، رغم انخفاض العقود الآجلة للذهب أول من أمس 0.2 % إلى 1914.16 دولاراً للأونصة.

وتراجعت أسعار الذهب في تعاملات أول من أمس مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، لكن المعدن النفيس سجل ارتفاعاً أسبوعياً بعد كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول جيروم باول في جاكسون هول.

وترك باول الباب مفتوحاً أمام رفع مستقبلي لمعدلات الفائدة والإبقاء على السياسة التشددية لوقت أطول.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في «سيتي إندكس» من الممكن أن يعيد باول الذهب إلى 1900 دولار وممكن أن يرفعه إلى 1940 دولاراً. وأضاف: من الواضح أن قوة الدولار بمثابة رياح معاكسة للذهب.

وحقق الدولار مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، أنهت الفضة الأسبوع على مكاسب بـ6.60 % عند 24.2 دولاراً للأونصة وارتفع البلاتين بـ3.83 % إلى 944.72 دولاراً للأونصة. وانخفض البلاديوم 2.6 % إلى 1223.28 دولاراً للأونصة.

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