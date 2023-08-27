«تشاينا إيفرغراند» تتداول أسهمها غداً

المصدر: بكين - بلومبرغ

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تقدمت مجموعة «تشاينا إيفرغراند»، المطور المتعثر في قلب الأزمة العقارية في الصين، بطلب لاستئناف تداول أسهم المجموعة بعد توقف دام 17 شهراً، قائلة إنها استوفت جميع متطلبات إعادة التداول.

وتسعى «تشاينا إيفرغراند» إلى استئناف التداول في هونغ كونغ اعتباراً من الغد، منهية بذلك التعليق الذي بدأ في مارس 2022.

وأصدر المطور العقاري النتائج المالية التي تأخرت لفترة طويلة الشهر الماضي عن عامي 2021 و2022، مما ساعده على تلبية متطلبات استئناف التداول.

سيكون استئناف التداول أحدث خطوة لتعافي المطور المحاصر بالديون، والذي يخضع لواحدة من أكبر عمليات إصلاح ديون على الإطلاق في الصين.

وطلبت شركة العقارات العملاقة الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 في نيويورك الأسبوع الماضي، مما يحميها من الدائنين في الولايات المتحدة بينما تعمل على صفقة إعادة الهيكلة في مكان آخر. وحصلت الشركة على موافقة المحكمة لإجراء التصويت على خطة إعادة هيكلة ديونها الخارجية، الأسبوع المقبل.

أزمة ديون

وتخلفت شركة «تشاينا إيفرغراند» لأول مرة عن سداد سندات بالدولار في ديسمبر 2021 بعد أشهر من عدم اليقين بشأن وضعها المالي. وساعدت الصعوبات التي واجهتها الشركة في إطلاق الموجة الأولية من المخاوف بشأن قطاع العقارات في الصين والتي استمرت في التطور. وانتشرت العدوى إلى شركة «كانتري غاردن»، التي كانت في يوم من الأيام أكبر مطور في البلاد، والآن أصبحت على وشك التخلف عن سداد الالتزامات بعد عدم سداد مدفوعات فوائد سندات.

استجابت الصين لتلك الأزمة باتخاذ العديد من التدابير لإنعاش سوق العقارات، بما في ذلك التخفيف الأخير لسياسات الرهن العقاري.

وقالت «تشاينا إيفرغراند» إنها استوفت ستة متطلبات لاستئناف التداول الأسبوع المقبل. ويشمل ذلك نشر النتائج وإجراء تحقيق مستقل في تنفيذ البنوك لضمانات التعهدات لوحدة «إيفرغراند بروبيرتي سيرفيسيس» التابعة لها.

كما تناولت المسائل التي أثارها مراجعو حساباتها. وتنحى «برايس ووترهاوس كوبرز» عن تدقيق حسابات الشركة في يناير وتم استبداله بشركة «بريزم هونغ كونغ» و«شنغهاي المحدودة».

وكجزء من طلب استئناف التداول، أصدرت «تشاينا إيفرغراند» نتائج جزئية للنصف الأول من 2023. وتعاقدت الشركة على مبيعات بقيمة 33.4 مليار يوان (4.58 مليارات دولار)، وإجمالي أصول 1.74 تريليون يوان، وفقاً للبيان. وأضافت أن الشركة استأنفت العمل في 732 مشروعاً وسلمت 301 ألف وحدة العام الماضي.

ومن المقرر أن تعقد الشركة اجتماعاً لمجلس الإدارة في 27 أغسطس للموافقة على نتائجها المؤقتة لعام 2023، وفقاً لإيداع في وقت سابق من هذا الشهر.

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