«بي. بي» تطالب بزيادة الاستثمار في النفط والغاز

المصدر: نيودلهي ـ رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «بي. بي» أنه ينبغي على دول العالم الاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حادة في أسعارهما مع تسريع التحول في مجال الطاقة لمواجهة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني إن أسعار الغاز العالمية ارتفعت بسبعة أمثالها العام الماضي مع تأثر 3 % من إمدادات الغاز العالمية في أعقاب أزمة أوكرانيا، مما أجبر الدول على زيادة الإنفاق على الطاقة والتحول للفحم.

وقال أمام مؤتمر «بي 20»: نحتاج إلى كلا الأمرين. يتعين علينا الاستثمار في منظومة الطاقة بشكل مسؤول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز