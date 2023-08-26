أسعار النفط تتراجع للأسبوع الثاني

المصدر: نيويورك ـ وكالات

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تراجعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي بعد 7 أسابيع متتالية من الارتفاعات، وسط تداولات متقلبة في تعاملات أول من أمس انتهت بارتفاع نحو 1% فقط لعقود شهر أكتوبر الآجلة.

وبلغت عقود خام برنت تسليم أكتوبر 84.5 دولاراً عند تسوية يوم الجمعة بارتفاع يومي 1% تقريباً ولكنها أقل بنحو 1.5% عن إغلاق يوم الجمعة الماضي. كذلك أنهت عقود الخام الأمريكي لتسليمات أكتوبر التعاملات دون 80 دولاراً للبرميل، ورغم ارتفاعها أول من أمس، إلا أنها منخفضة بأكثر من 1% عن إغلاق الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار النفط قد حققت أطول سلسلة من المكاسب منذ بداية عام 2022، استمرت لمدة 7 أسابيع بدأت في أول يوليو مع تنفيذ السعودية خفض الإنتاج الطوعي بواقع مليون برميل يومياً.

وطغت البيانات الضعيفة عن اقتصاد الصين، واحتمالات تراجع الطلب، على تخفيضات الإنتاج ليدخل النفط في موجة هابطة بدأت في منتصف أغسطس الجاري.

وتتخوف الأسواق من احتمالات زيادة العرض مع إعلان إيران، رغم العقوبات الأمريكية على صادرات النفط، عن زيادة الإنتاج اعتباراً من سبتمبر المقبل بهدف الوصول إلى 3.5 ملايين برميل يومياً، وكذلك ترويج الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن فنزويلا بما يسمح لها بتصدير النفط.

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