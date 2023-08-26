الأسهم الأمريكية ترحب بتصريحات باول الإيجابية

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهت الأسهم الأمريكية جلسة ختام الأسبوع على ارتفاع، مع استيعاب المستثمرين تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، والتي خلت من المفاجآت، والتي أشارت إلى نمو ‏اقتصادي أقوى من المتوقع.

مع ذلك، سجل مؤشر داو جونز أسبوعه الثاني على التوالي من الخسائر، متراجعاً 0.4%. أما مؤشر ستاندرد آند بورز فصعد بنسبة 0.8%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك 2.3%.

أسهم أمريكا

وارتفعت الأسهم الأمريكية مع فحص المستثمرين مجموعة من التعليقات التي أدلى بها متحدثو الاحتياطي الفيدرالي، علاوة على تصريح جيروم باول بأن المسؤولين سوف «يواصلون بحذر» دراسة مدى ضرورة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ملمحاً في الوقت نفسه إلى أن سعر الفائدة الأساسية سيظل مرتفعاً لفترة أطول.

وأغلق مؤشر داو جونز يوم الجمعة مرتفعاً 247.48 نقطة، أو 0.7%، إلى 34346.9 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز نحو 0.7% ليغلق عند 4405.71 نقاط، في حين تقدم ناسداك المركب بنسبة 0.9% إلى 13590.65 نقطة.

وأعرب بعض المستثمرين عن تفاؤلهم بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من ‏نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.‏

وسجل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» أفضل أسبوع له منذ يوليو الماضي، وتقلب عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قرب مستوى 4.2%.

ولم يشهد الدولار تغيراً يذكر. وفشل اليورو في اكتساب قوة دافعة بعد تصريحات كريستين لاغارد بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يقرر مستوى تكاليف الاقتراض عند الارتفاع الضروري ويبقيها مرتفعة لفترة زمنية طويلة حتى يهبط بالتضخم إلى المستوى المستهدف.

أوروبا

وأغلقت الأسواق الأوروبية بشكل متباين في ختام جلسة أول من أمس مع تفاعل المتداولين ‏مع تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول ‏السنوية.‏

واستقر مؤشر ستوكس 600‏ الأوروبي مقلصاً المكاسب السابقة، حيث تحركت قطاعات رئيسية عدة في اتجاهين متعاكسين.‏

اليابان

كذلك أغلق مؤشر نيكاي الياباني منخفضاً 2%، أول من أمس عند 31624.28 نقطة في أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لكنه حقق مكاسب أسبوعية 0.55%.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.88% إلى 2266.40 مع تسجيل خسائر أسبوعية 1.3%.

وفي السياق، بلغ معدل التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية طوكيو 2.8% لشهر أغسطس، وهو أقل بقليل من 2.9% التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز