أسهم «وتشز أوف سويزرلاند» للساعات تهوي 25%

المصدر: لندن - (د ب أ)

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تراجع سعر سهم شركة تجارة الساعات السويسرية «وتشز أوف سويزرلاند جروب» بنحو 25% في ظل المخاوف من تضرر أكبر شركة تجزئة لبيع ساعات رولكس السويسرية في بريطانيا بعد شراء رولكس لشركة التجزئة السويسرية بوشرير.



وفاجأت شركة رولكس الأسواق بإعلانها شراء متاجر بوشرير في أول خطوة كبيرة لها في مجال تجارة التجزئة.



وقالت وتشز أوف سويزرلاند في بيان إنها تلقت تأكيدات من إدارة رولكس بأنه لن يكون هناك أي تغيير في تخصيص أو توزيع منتجات الشركة السويسرية نتيجة صفقة الاستحواذ.



ورغم ذلك تراجع سهم وتشز أوف سويزرلاند بنسبة 25.7% في تعاملات بورصة لندن.



ويتوقع محللون أن تكون صفقة استحواذ رولكس على متاجر بوشرير ضربة قوية لشركة وتشز أوف سويزرلاند التي تمتلك 16 فرعاً في بريطانيا ويوجد مقرها الرئيسي في مدينة براونستون بانجلترا.



وتتضمن صفقة «رولكس» على «بوشرير» الاستحواذ على سلسلة «تورنيو» الأمريكية التابعة لشركة «بوشرير»، والتي تمتلك 28 متجراً لبيع الساعات الثمينة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.



وقالت «رولكس» في بيان أمس، إنها قررت الاستحواذ على جميع أعمال «بوشرير» بعد إعلان «يورج بوشرير» عزمه على تصفية الشركة لعدم وجود أي ورثة له، وأنها تنوي استكمال مسيرة أعمالها بعد تعاون تجاري متجذر بين المؤسستين.

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