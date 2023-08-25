3.5 مليارات دولار عائدات استثمار صندوق «بي.إف.آيه» بارتفاع 4.4%

المصدر: كوبنهاجن - د ب أ

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أعلن صندوق «بي.إف.آيه»، وهو أكبر صندوق تقاعد تجاري في الدنمارك، والذي يدير أصولاً بقيمة 110 مليارات دولار، زيادة العائد على الاستثمار إلى 4.4% في النصف الأول من العام، بفضل موقف السندات والأسهم.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصندوق - مقره كوبنهاجن - القول إن إجمالي العائد على الاستثمار لديه وصل إلى 24.2 مليار كرون (نحو 3.5 مليارات دولار)، مقابل خسارة استثمارية بقيمة 77.6 مليار كرون في النصف المقابل من عام 2022، بحسب ما ذكره الصندوق، ومقره كوبنهاجن، اليوم الجمعة.



وبلغ العائد على الأسهم الأجنبية 12.2% مقابل 14.4% على الأسهم الدنماركية، وواحد في المئة على السندات.

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