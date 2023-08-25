باول: مسار التشديد النقدي مستمر ولكن بحذر

المصدر: واشنطن - وكالات

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أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن أعضاء لجنة السياسة النقدية مستمرون في مسار السياسة النقدية التشددية ولكن بحذر، وهو ما يعني أن رفع الفائدة أكثر مازال قائماً.

وأوضح باول في كلمته بندوة جاكسون هول المنعقدة حالياً في مدينة كانساس سيتي على أن استمرار التشديد النقدي أمر لابد منه حتى يتم التأكد من أن التضخم يتباطأ بشكل مستدام، مشيراً إلى أن هدف الوصول إلى معدل 2% للتضخم مازال قائماً ولم يتغير.

وعلق باول على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرت نشاط التوظيف وكذلك النمو الاقتصادي بقوله "إن النمو الاقتصادي فوق المستوى المتوقع يهدد خطة التشدد النقدي وهو ما لا يريده الفيدرالي".

أضاف باول أن القراءات الأخيرة بشأن الناتج المحلي والإنفاق الاستهلاكي كانت قوية.

ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.4% في الربع الثاني من العام، وهي قراءة تجاوزت التوقعات ودفعت العديد من الاقتصاديين إلى تعزيز توقعاتهم للربع الثالث وإعادة النظر في احتمالات الركود.

ورغم اللهجة التشديدة أشار باول في الوقت نفسه، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، كما يتوقع المستثمرون. حيث قال، "بالنظر إلى ما وصلنا إليه، فإننا في الاجتماعات المقبلة سنكون في وضع يسمح لنا بالتروي بينما نقوم بتقييم تطور مسار البيانات الواردة والتوقعات والمخاطر ".

رفع "الفيدرالي" معدل الفائدة القياسي الشهر الماضي إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً، بعد التوقف عن رفع سعر الفائدة في اجتماع يونيو. وكانت أحدث توقعاتهم تشير إلى زيادة أخرى خلال العام الجاري.

من المقرر أن تجتمع اللجنة في سبتمبر المقبل بعد استراحة موسم الإجازات الصيفية في أغسطس، وهو ما يعطيها مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد الخطوة القادمة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو أو زيادتها مرة أخرى.

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