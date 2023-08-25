الأسهم الأمريكية تتراجع.. وتسلا تخسر 22 مليار دولار في يوم واحد

المصدر: نيويورك - وكالات

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أغلقت المؤشرات الأمريكية على خسائر جماعية في جلسة الخميس بقيادة أسهم التكنولوجيا، وتراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.08%، أي ما يعادل نحو 274 نقطة في جلسة الخميس، مسجلاً أدنى إغلاق له في أكثر من 6 أسابيع، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 1.9%، مسجلاً أكبر خسارة يومية له في 3 أسابيع، وانخفض مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 1.35% وسط خسائر جماعية للقطاعات الرئيسية.

وتراجع سهم تسلا بنسبة 2.9% بعد 3 جلسات متتالية الارتفاع لتخسر الشركة نحو 22 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، حيث تأتي هذه التراجعات ضمن حملة الضغوط التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا الأكثر حساسية لارتفاع معدلات الفائدة مع عودة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس.

كما هوى سهم Dollar Tree بنحو 13% في جلسة الخميس، ليسجل أدنى إغلاق له في 21 شهراً بعد أن توقع بائع التجزئة أرباحاً سنوية أقل بكثير من التقديرات.

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