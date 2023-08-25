النفط يرتفع.. وبرنت يحوم عند 83 دولاراً

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، بينما انحسرت المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وخلال التداولات زاد خام برنت 30 سنتاً، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.66 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتاً، أو 0.4 بالمئة إلى 79.36 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط الخام بين 1.5 و2.5 بالمئة هذا الأسبوع، وهو الأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض.

ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى؛ ما يؤثر سلباً على الطلب.

وعلى جانب العرض، لا تزال المحادثات بين تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشأن صادرات النفط الخام من شمال العراق مستمرة بعد فشل المسؤولين في التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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