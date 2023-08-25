ارتفاع المبيعات في عيد الحب الصيني

المصدر: بكين - شينخوا

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد مهرجان «تشيشي» الصيني، أو عيد الحب الصيني، ارتفاعاً في مبيعات الزهور والشاي بالحليب والمجوهرات الذهبية، يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث احتفل العديد من الأزواج بالمهرجان بتناول الطعام وتبادل الهدايا.

وحتى ظهر يوم الثلاثاء الماضي، ارتفعت طلبات باقات الزهور على منصة التجارة الإلكترونية الصينية «مايتوان» بنسبة 30% تقريباً على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات من مزود خدمة التوصيل عبر الإنترنت «ألهمه» أن طلبات توصيل باقات الزهور قفزت بنحو 50% على أساس سنوي قبل مهرجان «تشيشي».

وقالت سلسلة المشروبات الصينية الشهيرة «هايتي» إن بعض متاجرها شهدت ارتفاعاً في المبيعات خلال المهرجان بأكثر من 600% مقارنة مع يوم الثلاثاء الأسبق، حيث باع أحد المتاجر نحو 4500 كوب من مشروبات الشاي في يوم واحد.

كما تسابقت العلامات التجارية للمجوهرات لإطلاق حملات ترويجية، حيث عرضت تخفيضات في الأسعار تتراوح من 30 يواناً (نحو 4.11 دولارات) إلى 50 يواناً للغرام الواحد من المجوهرات الذهبية؛ ما جذب حشوداً غفيرة من المستهلكين.

وارتفعت مبيعات التجزئة الصينية من السلع الاستهلاكية، وهي مؤشر رئيس لقوة الاستهلاك في البلاد، بنسبة 2.5% في يوليو الماضي، و7.3% خلال الفترة من يناير إلى يوليو؛ ما يشير إلى نمو مطرد في الاستهلاك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز