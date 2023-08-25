أداء متباين للأسهم في الأسواق الأمريكية والعالمية

المصدر: متابعة - محمود حسن

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تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، بعدما بدأت الجلسة على ارتفاع بعد أن أدت التوقعات القوية من إنفيديا إلى دعم ثقة المستثمرين بطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما رفع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وأسهم الشركات سريعة النمو.

وارتفع مؤشر ​​داو جونز الصناعي 33.15 نقطة، أو 0.1%، فيما تراجع ستاندرد آند بورز 500 بواقع 9 نقاط، أو 0.0.2%، وانخفض ناسداك المجمع 113.28 نقطة، أو 0.83%.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر المستثمرون تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من جاكسون هول بولاية وايومنغ لتحديد اتجاهاتهم، والتي تأمل وول ستريت أن توفر نظرة ثاقبة نحو مسار أسعار الفائدة القياسية.

وارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 3 %، وتم تداولها لفترة وجيزة عند مستويات قياسية، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وإيرادات ربع سنوية تجاوزت توقعات المحللين النبيلة. ورفعت الشركة أيضاً توجيهاتها، حيث توقع المسؤولون التنفيذيون أن ترتفع إيرادات الربع الثالث إلى 16 مليار دولار، أو زيادة سنوية قدرها 170 %.

وعانى قطاع التكنولوجيا في مؤشر ستاندر آند بورز 500، حيث خسرت «أي إم دي» للرقائق 4 %. كما انخفضت أسهم «أمازون» و«أبل» بنسبة 1 %.

أعلى مستوى

وصلت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوع، أمس، خلال التداولات مع رفع أسهم شركات الرقائق لقطاع التكنولوجيا بعد أن تخطت شركة إنفيديا الرائدة التوقعات بفارق كبير في تنبؤها بالإيرادات الفصلية كما ساهم تراجع عوائد السندات في تحسين شهية المخاطرة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة واحد بالمئة وبدأ التعاملات على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.

وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا 1.8% وقادت أسهم شركات الرقائق المكاسب بدعم التوقعات الإيجالية لإنفيديا.

وحققت أسهم إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيميكونداكتورز وإيه.إس.إم.إل هولدينج وأيكسترون ارتفاعات في التعاملات المبكرة تراوحت بين 2.5% و3.5%.

وسجلت أسهم شركات التجزئة الأوروبية 1.3% من الارتفاع بعد أن تراجعت بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وأعطى تراجع عوائد السندات في أوروبا دفعة أيضاً للأسهم مع هبوط عوائد السندات الألمانية التي تعد المعيارية للمنطقة إلى 2.46%.

اليابان

وارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي محققاً أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف يونيو بعد أن أدت الأرباح القياسية لشركة إنفيديا الأمريكية لتصميم الرقائق إلى رفع أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية.

وزاد المؤشر نيكاي 0.87% إلى 32287.21 نقطة عند الإغلاق ليقترب من أعلى مستوى بلغه خلال اليوم وترتفع مكاسبه لهذا الأسبوع إلى 2.66%.

وتلقى المؤشر نيكاي دعماً من شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق وشركة أدفانتست لتصنيع آلات اختبار الرقائق، اللتين ساهمتا معاً في رفع المؤشر 104 نقاط. كما ساهمت مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة، التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بنحو 36 نقطة أخرى.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 156 سهماً وانخفض 67 سهماً ولم يطرأ تغير يذكر على اثنين.وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.42%.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 3.25%، وصعد سهم أدفانتست 1.6%. وزاد سهم مجموعة سوفت بنك 2.68 بالمئة.

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