تركيا تفاجئ الأسواق العالمية برفع أسعار الفائدة إلى 25 %

المصدر: أنقرة - وكالات

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فاجأت تركيا الأسواق العالمية برفع أسعار الفائدة لتصل إلى 25 % لأول مرة منذ رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً، في أول إشارة إلى أن مجموعة جديدة من مسؤولي السياسة النقدية تفضل اتخاذ خطوات أكثر حدة للحد من التضخم الذي يقترب من 50 %، وهو ما دفع الليرة إلى الارتفاع.

رفعت لجنة السياسة النقدية، برئاسة حفيظة أركان، سعر الفائدة إلى 25 % من 17.5%، وهو أعلى بكثير من توقعات استطلاعات الرأي. وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ ووكالة رويترز آراءهم رفع الفائدة إلى 20 %. وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان إنها «قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار تباطؤ التضخم في أقرب وقت ممكن، للسيطرة على التدهور في سلوك التسعير».

يعد هذا هو القرار الأول للجنة السياسة النقدية منذ تعيين ثلاثة نواب جدد لمحافظ البنك المركزي أواخر الشهر الماضي، وكان من بينهم مستشار سابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وكبير الاقتصاديين السابق في أحد أكبر مقرضي القطاع الخاص في تركيا.

الليرة والأسهم

وحولت الليرة خسائرها السابقة لترتفع أكثر من 2 % مقابل الدولار، وهي أكبر زيادة لها على أساس الإغلاق منذ أكثر من عام، كما ارتفعت أسهم البنوك، مع ارتفاع مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك بنحو 6 %.

وقال المحللان في مجموعة «غولدمان ساكس»، كليمنس غراف، وباساك إديزغيل، في تقرير: «من المرجح أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع الليرة، ولكن مع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة على الودائع وسعر الفائدة مرة أخرى، هناك خطر تجدد الدولرة أو سحب الأموال».

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