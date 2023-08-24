إنفيديا تتماسك بالأسهم الأمريكية في انتظار «جاكسون هول»

المصدر: متابعة - محمود حسن

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تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، بعدما بدأت الجلسة على ارتفاع بعد أن أدت التوقعات القوية من إنفيديا إلى دعم ثقة المستثمرين في طفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما رفع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وأسهم الشركات السريعة النمو.



وارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 33.15 نقطة، أو 0.1 بالمئة، فيما تراجع ستاندرد آند بورز 500 بواقع 9 نقاط، أو 0.0.2 %، وانخفض ناسداك المجمع 113.28 نقطة، أو 0.83 %.



يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر المستثمرون تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من جاكسون هول بولاية وايومنغ، والتي تأمل وول ستريت أن توفر نظرة ثاقبة نحو مسار أسعار الفائدة القياسية.



ارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 3 %، وتم تداولها لفترة وجيزة عند مستويات قياسية، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وإيرادات ربع سنوية تجاوزت توقعات المحللين النبيلة. ورفعت الشركة أيضاً توجيهاتها، حيث توقع المسؤولون التنفيذيون أن ترتفع إيرادات الربع الثالث إلى 16 مليار دولار، أو زيادة سنوية قدرها 170 %.



وعانى قطاع التكنولوجيا في مؤشر ستاندر آند بورز 500، حيث خسرت «أي إم دي» للرقائق 4 %. كما انخفضت أسهم «أمازون» و«أبل» بنسبة 1 %.

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