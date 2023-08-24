تركيا تفاجئ الأسواق وترفع الفائدة إلى 25%

المصدر: البيان

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قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الأساسي على إعادة الشراء لمدة أسبوع من 17.5٪ إلى 25٪.

كما قررت اللجنة مواصلة عملية تشديد السياسة النقدية لتثبيت الانكماش في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على الاضطرابات في سلوك التسعير.

وسيتم تحديد سعر الفائدة الأساسي بطريقة توفر الظروف النقدية والمالية اللازمة لخفض الاتجاه الرئيسي للتضخم وتحقيق هدف التضخم البالغ 5٪ على المدى المتوسط. كما سيتم تعزيز تشديد السياسة النقدية تدريجياً حسب الحاجة وحسب الحاجة حتى يتم تحقيق تحسن واضح في صورة التضخم.

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