أرباح إنفيديا تحلق وتفوق التوقعات.. والإيرادات تتجاوز 13.5 مليار دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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أعلنت إنفيديا تحقيق نتائج فاقت التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري.

وبلغت ربحية السهم 2.70 دولار مقابل توقعات عند 2.09 دولار .

وأعلن عملاق الرقائق عن تحقيق إيرادات 13.51 مليار دولار مقابل توقعات عند 11.22 مليار دولار.

وقفز صافي الدخل إلى 6.19 مليارات دولار، أو 2.48 دولار للسهم، مقارنة مع 656 مليون دولار، أو 26 سنتا، في العام السابق.

كان أداء إنفيديا مدفوعًا بأعمال مركز البيانات الخاصة بها، حيث أعلنت Nvidia عن إيرادات مركز بيانات بقيمة 10.32 مليار دولار، بزيادة 171٪ على أساس سنوي.

كما نمت أعمال الألعاب الأصغر حجمًا الآن لشركة إنفيديا أيضًا، حيث ارتفعت بنسبة 22٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.49 مليار دولار.

وقالت إنفيديا إنها تتوقع أن تبلغ إيرادات الربع الثالث حوالي 16 مليار دولار، وهو أعلى من التوقعات البالغة 12.61 مليار دولار.

و تشير توجيهات Nvidia إلى أن مبيعاتها ستنمو بنسبة 170% على أساس سنوي في الربع الحالي.

وتؤكد مبيعات Nvidia القوية وتوقعاتها للربع الثالث على مدى مركزية الشركة في ازدهار الذكاء الاصطناعي. هناك حاجة إلى شرائح A100 وH100 AI من Nvidia لبناء وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، وهي تباع بشكل جيد.

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