بطارية خارقة.. قريباً السيارات الكهربائية تغير قواعد اللعبة

المصدر: البيان

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رغم الطفرة الكبيرة التي حدثت خلال العامين الماضيين في مبيعات السيارات الكهربائية، إلا أن العام القادم قد يبدو مختلفاً لسوق السيارات وسوف تتغير قواعد اللعبة، حيث ستخرج إلى النور بطارية كهربائية خارقة تتفادى عيوباً كثيرة جعلت البعض يحجم عن شراء السيارات الكهربائية.

وأهم ما يميز البطارية الجديدة التي ستنتجها شركة Contemporary Amperex Technology Co. Limited الصينية المعروفة باسم كاتل - CATL هي الشحن السريع، فقط عشر دقائق من الشحن توفر مدى سيراً يصل إلى 400 كيلو متر وذلك لامتلاكها نظام شحن 4c فائق السرعة، كما ستتفادى الشحن الضعيف في درجات الحرارة المنخفضة ما دون الصفر .



وتحمل بطارية CATL الجديدة اسم Shenxing وهي تدعم ميزة الشحن فائق السرعة، إذ تمنح السيارة القدرة على السير لمسافة 400 كيلومتر بعد شحنها لمدة 10 دقائق فقط، كما تمنح بطارية Shenxing السيارات القدرة على السير لمسافة 700 كيلومتر بعد شحنها بالكامل، الأمر الذي سيدفع مزيد من الناس الى تبني السيارات الكهربائية وفق سكاي نيوز عربية.

وبحسب CATL فإن Shenxing هي أول بطارية LFP أو بطارية "فوسفات الحديد والليثيوم" تدعم خاصية الشحن فائق السرعة، حيث يتميز هذا النوع من البطاريات، بأنه منخفض التكلفة، وغير سام وآمن، مشيرة أيضاً إلى أن الأداء الجيد للبطارية في طقس البرد القارس، حيث يمكن شحن Shenxing حتى 80 بالمئة خلال 30 دقيقة، حتى في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر.

ومن المعروف أن أداء السيارات الكهربائية يتأثر بالبرودة الشديدة، لأن البطاريات تعمل بكفاءة أقل عندما تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولذلك حرصت CATL على الإشارة إلى أن بطاريتها Shenxing تغلبت أيضاً على نقطة الضعف هذه، مؤكدة أن البطارية سيتم إنتاجها بكميات كبيرة بحلول نهاية عام 2023 على أن تتوافر للعملاء في الربع الأول من عام 2024.

شركة Contemporary Amperex Technology Co. Limited الصينية المعروفة بـ CATL هي أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، وهي تستحوذ على أكثر من 37 بالمئة من المبيعات في هذا المجال، ومن أهم عملائها شركات مثل تسلا ومرسيدس وهيونداي.

وبلغت القيمة السوقية لـ CATL نحو 135 مليار دولار في 2022، حيث سجلت إيراداتها في 2022 قفزة بنسبة 152 في المئة لتبلغ 4.6 مليارات دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.

من جهته يقول إيلي نوفل وهو مدير مبيعات مختص بالسيارات الكهربائية: إن إشكالية شحن السيارات الكهربائية، هي أكبر تحدٍ يواجه هذه الصناعة منذ نشأتها، حيث يتوجب على سائقي السيارات الكهربائية، ترك مركباتهم موصولة بالشاحن لعدة ساعات في محطات الشحن، في حين أن هذا الأمر لم يكن ينطبق على مالكي سيارات شركة تسلا، الذين يمكنهم شحن مركباتهم عبر شبكة محطات Supercharger التابعة للشركة في وقت قياسي، يصل إلى 15 دقيقة فقط.

ويرى نوفل أن بطارية Shenxing التي سيكون بإمكان مختلف شركات تصنيع السيارات الحصول عليها، قد تكسر حصرية التقدم الذي تتمتع به سيارات تسلا في هذا المجال، وذلك في حال تمكنت هذه الشركات من طرح أنظمة تشريج فائقة، تتماشى مع قدرات بطارية Shenxing، مشيراً إلى أن هذا الابتكار سيكون ومن دون أدنى شك، نقطة تحول في صناعة السيارات الكهربائية، حيث سيشجع المزيد من العملاء على الحصول على مركبات كهربائية، فالشحن لمدة 10 دقائق مع إمكانية السير لمسافة 400 كيلومتر يعتبر أمراً أكثر من جيد.

وبحسب نوفل فإن CATL تمكنت من إنجاز Shenxing عبر التوصل إلى تركيبة هندسية جديدة فائقة، أدت إلى تحسين مستوى نقل الكهرباء، متوقعاً ظهور المزيد من التفاصيل حول الابتكار الجديد في عام 2024، حيث من المنتظر حصول تقدم أكبر بالنسبة لسرعة عملية شحن بطاريات السيارات الكهربائية، والمسافة المقطوعة في السنوات القليلة المقبلة.

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