«إس آند بي» تخفض تصنيف بنوك أمريكا

المصدر: (نيويورك - الوكالات)

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هوت أسهم البنوك الأمريكية، أمس، بعد صدمة جديدة من وكالة «إس آند بي غلوبال ريتينغز» للتصنيفات لتحذو حذو وكالة «موديز» في تقييم القطاع المالي الأمريكي.

فبعد نحو أسبوعين من الهزة التي أحدثتها «موديز إنفيستورز سيرفيس» في أسواق المال عبر خفضها التصنيفات الائتمانية لعدد كبير من المصارف الأمريكية، أعلنت «إس آند بي غلوبال ريتينغز» خفض تصنيفها، وأيضاً توقعاتها، لعدد من البنوك، معللة ذلك بمزيج من الضغوط التي تفرض «صعوبات» في وجه المصارف.

وعلى أثر ذلك تأثرت أسهم البنوك، حيث تراجعت أسهم القطاع المالي. وتراجعت أسهم «بنك أوف أمريكا» نحو 1.3%، و«جي بي مورجان» 1.2% و«ويلز فارجو» 1.1% و«سيتي جروب» 1% و«مورجان ستانلي» 0.60%، و«جولدمان ساكس» 0.80% و«بي إن سي بنك» 1.2% و«كابيتال وان» 2%، و«يو إس بانكورب» 1.3%.

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