بعد صدمة «موديز».. «إس آند بي» تخفض تصنيف بنوك أمريكية

المصدر: واشنطن - بلومبرغ

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بعد أسبوعين من الهزة التي أحدثتها «موديز إنفيستورز سيرفيس» في أسواق المال عبر خفضها التصنيفات الائتمانية لعدد كبير من المصارف الأمريكية، أعلنت «إس آند بي غلوبال ريتينغز» خفض تصنيفها، وأيضاً توقعاتها لعدد من البنوك، معللة ذلك بمزيج من الضغوط التي تفرض «صعوبات» في وجه المصارف.

قلّصت «إس آند بي غلوبال» بمقدار درجة واحدة تصنيفاتها لبنوك «كاي كورب»، و«كوميركا»، و«فالي ناشيونال بانكورب»، و«يو إم بي فاينانشال»، و«أسوشيتد بانكورب»، وفقاً لما أعلنته في بيان، حيث أبرزت تأثير صعود أسعار الفائدة وتحركات الودائع المصرفية عبر القطاع.

وخفضت «إس آند بي» أيضاً «نظرتها المستقبلية لكل من «رايفر سيتي بنك» و «إس آند تي بنك» إلى سلبية، مشيرة كذلك إلى أن نظرتها إلى «زينوس بانكورب» ظلت سلبية بعد المراجعة.

أوضحت «إس آند بي» أن المصارف المؤمن عليها فيدرالياً تكبدت خسائر غير محققة في الأوراق المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق حتى منتصف السنة الحالية تفوق 550 مليار دولار.

فائدة أعلى

وقالت «إس آند بي» في مذكرة للعملاء تلخص تعديلات التصنيفات: «إن العديد من المودعين نقلوا أموالهم إلى حسابات تدر فائدة أعلى، وهو ما فاقم تكاليف تمويل المصارف، في حين قلص هبوط حجم الودائع السيولة لدى مصارف عديدة، بينما تراجعت قيمة حيازاتها من الأوراق المالية، التي تمثل قدراً كبيراً من حجم سيولتها المالية».

وتضغط دورة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مصارف عديدة، صغيرة ومتوسطة، كانت تدفع تكاليف ضئيلة على مدى أعوام لجذب ودائع العملاء التي تمول القروض والأصول الأخرى في ميزانياتها العمومية. يحظى المستهلكون والشركات في الوقت الراهن بفرص أكبر لكسب عوائد أعلى في قطاعات أخرى. ونتيجة لذلك هبط حجم الودائع من دون فوائد بنسب 23% خلال الفترات ربع السنوية الخمس الماضية، بحسب «إس آند بي».

نظرة مستقبلية

على صعيد النظرة المستقبلية، قد يتدهور موقف المصارف إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول من المتوقع سابقاً، ما يفاقم تآكل قيمة القروض بالنسبة إلى المقترضين المحتاجين لإعادة التمويل.

اختتمت «إس آند بي» بيانها: «بينما لا يزال العديد من مقاييس جودة الأصول في وضع جيد، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على المقترضين، ومن الممكن أن تخضع المصارف ذات التعرض الكبير للعقارات التجارية، لا سيما قروض مساحات المكاتب، لقدر هائل من الضغوط».

خسائر

مع التدفق الخارج للودائع النقدية، يمكن للمصارف إما تعويضها بصور تمويل ذات تكلفة أعلى، على غرار ودائع يوفرها وسطاء، أو تقليص ميزانياتها العمومية عبر بيع أصول حصلت عليها في ظل بيئة منخفضة من حيث سعر الفائدة، ما يعني تقبلها خسائر من تلك الأصول التي تراجعت قيمتها. وفي كلتا الحالتين، تراجعت الأرباح.

يُنتظر أن تدفع هذه الضغوط مصارف أكثر للاندماج عبر صفقات مخصصة لدعم مواردها المالية. خلال يوليو الماضي، وافق المصرف الإقليمي «باكويست بانكورب»، ومقره بيفرلي هيلز، الذي كان يبيع الأصول لزيادة سيولته المالية، على صفقة شراء قدمها منافسه الأصغر «بنك أوف كاليفورنيا» لمساعدته في تخطي حالة الفوضى.

موديز

كانت «موديز» قد خفضت التصنيفات الائتمانية لـ10 مصارف أمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، محذرة من احتمالات خفض تصنيفات بنوك أخرى في إطار نظرة شاملة على الضغوط المتفاقمة التي تواجه القطاع. ومنذ ذلك الحين، انخفض مؤشر «كيه بي دبليو» للمصارف الأمريكية الكبرى بنسبة 7% تقريباً، ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ انهيار 3 مصارف إقليمية في مارس الماضي، والذي أدى إلى موجة بيع واسعة لأسهم القطاع.

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