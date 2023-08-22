الهند تدرس فرض مزيد من القيود على تصدير الأرز

المصدر: نيودلهي - (د ب أ)

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تدرس الهند، وهي أكبر مصدر للأرز في العالم، فرض مزيد من القيود على صادرات الحبوب في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومن شأن هذه الخطوة، حال تنفيذها، أن تؤدي إلى تقييد العرض العالمي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة القول إن الحكومة تدرس فرض ضريبة على صادرات الأرز المسلوق.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنه لم يتم اتخاذ القرار حتى الآن، وإنه ليس من المؤكد أن تؤدي المباحثات بهذا الشأن إلى تنفيذ تلك الضرائب.

يشار إلى أن أسعار الأرز في آسيا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في غضون نحو 15 عاماً هذا الشهر، بعدما أعلنت الهند فرض حظر على بعض الصادرات وسادت المخاوف بشأن التوقعات للإنتاج التايلاندي.

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