«تاتا» تبحث تزويد سيارات «جاغوار لاند روفر» الكهربائية بالبطاريات

المصدر: مومباي - بلومبرغ

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تُجري مجموعة «تاتا صنز» مناقشات مع عدة شركات ناشئة، بهدف الحصول على المعرفة الفنية اللازمة لمصنع البطاريات الخاص بها في المملكة المتحدة، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات جنيه إسترليني (5.1 مليارات دولار). وتخطط الشركة لبدء الإنتاج على نطاق واسع في عام 2026.

وقال «بي بي بلاجي» المدير المالي لمجموعة «تاتا موتورز» خلال مقابلة في مومباي، إن الشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال تعد رائدة في هذه التكنولوجيا، مشيراً إلى أن المجموعة تتحدث إلى عدة شركات، معتبراً أنها «مزيج متنوع من الفرص».

وأشار «بي بي بلاجي» إلى أن التعاون في مصنع البطاريات، القادر على إمداد ما لا يقل عن 500 ألف مركبة سنوياً، يمكن أن يتراوح من مشروع مشترك وتبادل المعرفة، إلى اتفاقيات التجريب والترخيص. وأضاف أن «تاتا» تنوي أن يكون لها شركاء في كامل مسار التصنيع، من كيمياء الخلايا إلى التصنيع.

وتتحدث المجموعة إلى عديد من الشركات المشاركة في مراحل مختلفة من سلسلة الإنتاج، والبحث والتطوير وصولاً إلى الابتكار التصنيعي والتكرير، كما يخطط لإعلان، بعد فترة وجيزة من تصفية خياراته.

ويُعَدّ المصنع مكسباً لصناعة السيارات في المملكة المتحدة التي كانت تكافح في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتحوّل إلى السيارات الكهربائية. أنتجت المملكة المتحدة 775 ألف سيارة العام الماضي، وهو أقل عدد منذ عام 1965، بعد أزمة أشباه الموصلات العالمية وإغلاق بعض المصانع التي أثرت في الإنتاج.

«جاغوار لاند روفر أوتوموتيف» (جي إل آر) وشركة «تاتا موتورز»، وهي شركة رائدة في سوق السيارات الكهربائية في الهند، من العملاء الرئيسيين للمصنع الذي سيوفر 40 غيغاوات/ساعة من البطاريات مع الإمدادات بدءاً من عام 2026. تخطط «جي إل آر» لاستثمار 15 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة، في تطوير السيارات الكهربائية وميزات القيادة الذاتية.

تمويل المشروع

وقال بلاجي إن «تاتا» تخطط لتمويل المشروع بمزيج من الأسهم والديون، مضيفاً أنها ستدرس أيضاً سبل تمويل المعدات. وأضاف أن «تاتا» ستقترض كل ما هو مطلوب للحفاظ على التشغيل، دون تحميل الميزانية العمومية أعباء الاستدانة.

وأشار بلاجي إلى أن الطلب الرئيسي للشركة من المملكة المتحدة كان تأمين تكلفة تنافسية وتوافر الطاقة الخضراء على أساس مستمر، منبهاً لأن التفاوض استغرق وقتاً. عدّلت حكومة المملكة المتحدة الضرائب، بما في ذلك رسوم استخدام شبكة الكهرباء، لإتاحة الطاقة بأسعار تنافسية.

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