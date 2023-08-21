الصين تستحوذ على نصف الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة

المصدر: بكين - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذت الصين على نحو نصف حجم استثمارات عالمية قياسية بلغت قيمتها 358 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام الجاري، بفضل الوحدات الأرخص سعراً، والسوق القوي للطاقة الكهروضوئية على الأسطح، والتكليف بإقامة مشروعات ضخمة للطاقة.

وأكد تقرير لوكالة «بلومبرغ» أمس أن العالم ينفق العالم أموالاً أكثر من أي وقت مضى، على الطاقة المتجددة.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بفارق كبير. ومع ذلك، ارتفع حجم استثمارات الطاقة الشمسية فيها 75 % مقارنة بالنصف الأول من 2022، لتصل إلى 25.5 مليار دولار.

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