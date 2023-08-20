«بتكوين» تتراجع 12 % خلال 7 أيام

المصدر: نيويورك - وكالات

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انخفضت «بتكوين» بضغط سيطرة تجنب المخاطرة على معنويات الأسواق العالمية، وأنباء تصفية شركة الملياردير إيلون ماسك «سبيس إكس» حيازتها من العملة المشفرة.

وتراجع سعر أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية 12 %، خلال 7 أيام لتتداول عند 25.9 ألف دولار، أول من أمس.

ورغم التراجعات بلغت مكاسب «بتكوين» 55 % منذ بداية 2023.

وكانت أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية قد هبطت الخميس الماضي، بأكثر من 9 % إلى نحو 25.143 دولاراً، وهو أدنى سعر في شهرين، قبل أن تعاود الارتفاع، حيث تأثرت سلباً بتقرير نشرته «وول ستريت جورنال»، يفيد بأن «سبيس إكس» التابعة للملياردير إيلون ماسك باعت كل حيازاتها من «بتكوين»، ما فاقم المخاوف بشأن العملات المشفرة.

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